重庆2009年利用外资达40.5亿美元 2010年01月10日 近年来重庆在利用外资方面的数据翻倍增长

银监会拟出台更为严厉的二套房贷政策 2010年01月07日 将二套房贷的首付比例提高至50%，并且收回各金融机构自主决定房贷利率的权力

长城信息否认收到政府5000万发展基金 2010年01月05日 长城信息一直得到长沙市政府的扶持，在未来不排除继续收到政府补助的可能

中国PMI指数连续10个月超景气临界点 2010年01月04日 从分项指数来看，反映制造业生产情况的生产指数和新订单指数继续强劲攀升

牛锡明拟任交行行长 2009年12月31日 审议同意聘任牛锡明为公司行长，其任职资格尚须报请中国银监会核准

公安部经侦局管辖罪名新增两个 2009年12月29日 公安部经济犯罪侦察局管辖罪名已经达到86个罪名，相比2008年增加了两个

十家外国机构获准在华提供金融信息服务 2009年12月29日 “到目前为止，已有十家外国或境外机构通过审批”

北京2010年启动第二轮千亿土地储备计划 2009年12月29日 今年土地储备机构和国有企业用占90%的资金完成了84%的土地开发面积，其余部分由社会企业实施

专家质疑企业年金征税 2009年12月24日 企业年金是职工在退休后才获得的收益，属于延期收入，理论上不应该征税

全国中小企业工作座谈会在京召开 2009年12月24日 2010年的工作将提高中小企业、非公有制经济的整体素质和竞争力，支持引导中小企业健康发展