秦晓称国企体制改革方向是国家资本社会化 2009年12月18日 “中国要从国家手中分配资本，实现国家资本社会化”

中国11月实际使用外资同比增长超三成 2009年12月16日 2009年11月，中国实际使用外资金额70.23亿美元，同比增长31.97%

中国崛起成全球10年最大新闻 伊拉克战争居第二 2009年12月11日 “中国正在发生的巨变超越其他新闻成为10年来最受关注的新闻事件并不令人惊讶”

国家统计局公布11月工业消费数据 2009年12月11日 11月我国消费工业相关数据多有增长

中低价位商品房成调控重点 2009年12月11日 保障性安居工程被认为是既可以稳定提供中低价位商品房，又可以稳定固定资产投资的有效工具

中国企业公益指数仅获44分 2009年12月10日 2008年企业公益投入“井喷”后，持续性的公益投入明显不足，半数以上去年捐款企业2009年无任何公益计划

新能源汽车规划有望明年3月出台 2009年12月01日 到2020年我国新能源汽车的比例占全部汽车的二分之一

中国正式筹备智能能源网 2009年11月30日 中国应该依靠自身的巨大市场成为主导全球智能网变革的领先国家

中国明确2020年温室气体减排目标 2009年11月27日 温家宝将出席哥本哈根气候变化大会

温家宝将出席哥本哈根气候变化大会 2009年11月26日

美对华油井管双反制裁进入倒计时 中方坚决反对 2009年11月26日 美方在补贴认定和计算方面的错误做法，极大地损害了中方的利益

武广高铁拟12月22日通车 武汉到广州只需3小时 2009年11月25日 武广高铁比京广线缩短10个小时左右

国务院今年批复7个区域规划 新经济版图成型 2009年11月25日 今年批复的区域经济规划数量是过去4年的总和，出台速度前所未有