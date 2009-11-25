- 2009年12月18日减免土地出让金或分期付款的地方“救市”方式，可以适可而止
- 2009年12月18日“中国要从国家手中分配资本，实现国家资本社会化”
- 2009年12月16日业界人士认为，不仅是具体的解释条文不够准确、严谨，而是“恶意透支”本身就不应入刑
- 2009年12月16日2009年11月，中国实际使用外资金额70.23亿美元，同比增长31.97%
- 2009年12月15日2009年全球许多国家经济显现复苏迹象之际，贸易保护主义却呈抬头之势
- 2009年12月11日“中国正在发生的巨变超越其他新闻成为10年来最受关注的新闻事件并不令人惊讶”
- 2009年12月11日11月我国消费工业相关数据多有增长
- 2009年12月11日保障性安居工程被认为是既可以稳定提供中低价位商品房，又可以稳定固定资产投资的有效工具
- 2009年12月10日2008年企业公益投入“井喷”后，持续性的公益投入明显不足，半数以上去年捐款企业2009年无任何公益计划
- 2009年12月09日钟南山表示，对大部分轻度甲流患者采取一般治疗，到社区卫生服务中心就诊即可
- 2009年12月08日根据国内的预测以及判断，国内外明年的经济形势的特点可以用“温和”二字来概括
- 2009年12月04日郑浓燕认为企业申请破产保护，往往是因为企业现金流出现问题，无法偿还企业债务，而汤姆逊公司并没有现金流不足的问题
- 2009年12月01日到2020年我国新能源汽车的比例占全部汽车的二分之一
- 2009年11月30日中国应该依靠自身的巨大市场成为主导全球智能网变革的领先国家
- 2009年11月27日温家宝将出席哥本哈根气候变化大会
- 2009年11月26日
- 2009年11月26日美方在补贴认定和计算方面的错误做法，极大地损害了中方的利益
- 2009年11月25日武广高铁比京广线缩短10个小时左右
- 2009年11月25日今年批复的区域经济规划数量是过去4年的总和，出台速度前所未有
- 2009年11月24日出口结构实现五个转变
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