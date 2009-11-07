- 2009年11月24日各国应在退出政策上保持谨慎
- 2009年11月23日中国林业产权交易所正式成立，这家中字头林权交易所的成立标志着中国林业体制改革迈出了重要一步，这也是北京金融要素市场建设的重要一步
- 2009年11月23日《意见》对政府管理药品的范围进行了界定
- 2009年11月23日事故已经确认104人遇难，井下4名被困矿工位置已经确定
- 2009年11月23日家庭月基本用电额由各省份自定，国家不会制定统一的标准
- 2009年11月20日中国在此次会议上重申相关出口政策符合世贸组织的原则和规则
- 2009年11月20日国际金融危机引发的新一轮的贸易保护主义给中国的企业带来了更多的困难和更严峻的挑战
- 2009年11月20日截至今年10月，我国注册的项目数量和年减排量均居世界第一
- 2009年11月19日未来居民用电将逐步推行阶梯式递增电价，用电越多，电价越高
- 2009年11月19日要加强急缺矿产勘查开发,提高其国内资源保障程度
- 2009年11月19日在巨额投资的背后，地方政府更加注重经济质量的提高
- 2009年11月19日国务院要求对9月底前未开工的水泥、平板玻璃建设项目进行全面停建清理
- 2009年11月19日“现在全国报告的甲流死亡病例数，我根本不信”
- 2009年11月11日出口同比下降13.8%，较9月收窄1.4个百分点，符合市场预期
- 2009年11月11日CPI同比下降0.5%，PPI同比下降5.8%
- 2009年11月11日受投资高增速和出口回暖拉动，工业企业增加值涨幅比9月增加2.2个百分点
- 2009年11月11日综合司副司长盛来运为统计局新增设发言人
- 2009年11月07日胡锦涛出访；奥巴马访华；人民空军成立60周年纪念；国民党补选中常委；新任联合国教科文组织大会总干事就职
- 2009年11月07日第四届部长级会议在埃及沙姆沙伊赫举行，将规划未来三年中非各领域合作蓝图
- 2009年11月05日应中国畜牧业协会申请，新增七个补贴项目，包括两个美国联邦政府项目和五个地方政府项目
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