IMF总裁：现在退出经济刺激政策为时过早 2009年11月24日 各国应在退出政策上保持谨慎

中国林权交易所在京成立 2009年11月23日 中国林业产权交易所正式成立，这家中字头林权交易所的成立标志着中国林业体制改革迈出了重要一步，这也是北京金融要素市场建设的重要一步

发改委发布改革药品医疗服务价格形成机制意见 2009年11月23日 《意见》对政府管理药品的范围进行了界定

黑龙江鹤岗矿难已致104人遇难 2009年11月23日 事故已经确认104人遇难，井下4名被困矿工位置已经确定

中国拒绝美欧墨要求WTO调查我国原材料出口 2009年11月20日 中国在此次会议上重申相关出口政策符合世贸组织的原则和规则

国资委:应对新贸易保护主义 国企需做四大突破 2009年11月20日 国际金融危机引发的新一轮的贸易保护主义给中国的企业带来了更多的困难和更严峻的挑战

我国清洁发展机制项目年减排量均居世界第一 2009年11月20日 截至今年10月，我国注册的项目数量和年减排量均居世界第一

发改委20日起上调非民用电价 居民电价暂不调整 2009年11月19日 未来居民用电将逐步推行阶梯式递增电价，用电越多，电价越高

国土部推矿业权实地核查 黄金资源开发门槛或提高 2009年11月19日 要加强急缺矿产勘查开发,提高其国内资源保障程度

发改委叫停未开工水泥和平板玻璃项目 2009年11月19日 国务院要求对9月底前未开工的水泥、平板玻璃建设项目进行全面停建清理

10月出口降幅持续改善 2009年11月11日 出口同比下降13.8%，较9月收窄1.4个百分点，符合市场预期

10月CPI和PPI降幅继续收窄 2009年11月11日 CPI同比下降0.5%，PPI同比下降5.8%

10月工业利润快速上涨 2009年11月11日 受投资高增速和出口回暖拉动，工业企业增加值涨幅比9月增加2.2个百分点

国家统计局增设新闻发言人 2009年11月11日 综合司副司长盛来运为统计局新增设发言人

中非合作论坛再续前缘 2009年11月07日 第四届部长级会议在埃及沙姆沙伊赫举行，将规划未来三年中非各领域合作蓝图