第106届广交会出口成交回暖 2009年11月04日 订单以短单为主，显示客商对经济前景仍持谨慎态度

10月汇丰中国服务业PMI指数微跌 2009年11月04日 虽然该指数为四个月来最低水平，但调查还显示，中国服务业业界对未来一年的经营前景保持高度乐观

温家宝即将访问埃及 2009年11月03日 此行旨在国际格局新变化下，促进中阿、中非关系

连战出任台湾APEC特使 2009年11月02日 这将是国民党荣誉主席连战二度代表台湾地区领导人参加APEC峰会

中国房地产开发投资拉低城镇投资增幅 2009年11月02日 2009年前三季度，城镇投资中的房地产开发投资增速较低，只有17.7%；银行贷款是固定资产投资的主要资金来源之一

李克强到访新西兰 2009年11月02日 在已结束的对澳大利亚的访问中，李克强代表中国同澳方发表了《中澳联合声明》，确定了两国下一步关系发展的基本原则

中国美国商会称中美商贸联委会成果丰硕 2009年10月30日 称很高兴看到中美两国在能源、环境、贸易开放及扩大市场准入等问题上寻求共同点

中国央行称应增强贷款增长可持续性 2009年10月30日 由于前期已开工项目仍需较大规模信贷资金，加之房地产投资升温，贷款需求仍将保持平稳

李克强到访澳大利亚 2009年10月30日 中国国务院副总理的到访，意味着今年夏天以来一度探底的中澳关系回暖

中国一半以上农田缺乏有效灌溉 2009年10月29日 全国人大常委会调研报告称，由于国家财政投入不足，多数水利设施老化失修，一些地方在干旱面前束手无策

中美军事交流达成七项共识 2009年10月28日 美方希望开展与中国的长期军事交流，但对台军售、双方舰艇海上对峙等问题成阻隔

WTO正式审理中欧紧固件争端 2009年10月26日 中国加入WTO近八年来，首次对最大的贸易伙伴提起WTO框架下的诉讼