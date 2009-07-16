粤港拟在深圳前海设优质服务示范区 2009年07月22日 粤港正研究发展面积达10平方公里的深圳蛇口前海地区，计划发展包括贸易、物流、创意产业、设计、金融等各个方面综合服务业

中编办督查地方机构改革 2009年07月21日 重点检查机构膨胀、人员超编、超职数配备领导干部等问题

各地已追缴社会保险欠费49亿元 2009年07月21日 现已回收纠正挤占挪用、违纪违规等历史遗留问题基金14亿元

珠三角七市年内拟开54间港澳诊所 2009年07月21日 具体分布为深圳、广州各十间，东莞、佛山各八间，珠海、中山、惠州各六间

中国官员约见俄驻华临时代办通报立场 2009年07月20日 就俄关闭莫斯科切尔基佐沃大市场事件，商务部副部长高虎城向俄方通报中方立场，并提出建议

超九成水利管理单位已纳入财政供养 2009年07月20日 水利工程管理体制改革告一段落，纯公益性事业单位、准公益性事业单位和企业分别占水利管理单位总数的45.5%、46.3%、8.2%

俄罗斯整顿市场 华商受冲击 2009年07月18日 中国外交部和商务部均表示强烈关注

崔世安竞选澳门新特首 2009年07月18日 他是这次选举的惟一候选人

世博会美国馆奠基 资金尚未全部到位 2009年07月17日 总预算6100万美元，目前到位的资金已超过三分之二

财政部发文规范国企重组中的职工安置 2009年07月17日 要求对于企业支付的经济补偿金和缴付的社会保险费，重组时金额应确定，不存在预提问题

非户籍家庭有望享受深圳住房保障 2009年07月17日 《深圳市保障性住房条例》日前提交二审，约2.1万户非户籍家庭（即户籍不在当地的家庭）将有望享受住房保障

中国房地产税收收入快速回升 2009年07月17日 1月-6月契税收入同比增长8.5%，5月的增速最快，达到20.2%

中美首轮战略与经济对话将在华盛顿举行 2009年07月16日 对话将于7月27日至28日举行，将就双方共同关心的战略性、全局性、长期性问题进行探讨