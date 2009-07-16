- 2009年07月22日粤港正研究发展面积达10平方公里的深圳蛇口前海地区，计划发展包括贸易、物流、创意产业、设计、金融等各个方面综合服务业
- 2009年07月21日重点检查机构膨胀、人员超编、超职数配备领导干部等问题
- 2009年07月21日现已回收纠正挤占挪用、违纪违规等历史遗留问题基金14亿元
- 2009年07月21日具体分布为深圳、广州各十间，东莞、佛山各八间，珠海、中山、惠州各六间
- 2009年07月21日经过了792天，旧名“中正纪念堂”重新取代了“台湾民主纪念馆”
- 2009年07月20日2009年4月至6月的失业率为5.4%，较同年3月至5月上升0.1%
- 2009年07月20日就俄关闭莫斯科切尔基佐沃大市场事件，商务部副部长高虎城向俄方通报中方立场，并提出建议
- 2009年07月20日水利工程管理体制改革告一段落，纯公益性事业单位、准公益性事业单位和企业分别占水利管理单位总数的45.5%、46.3%、8.2%
- 2009年07月18日日本解散众议院；中俄举行联合反恐军事演习；澳门选举新特首；国民党选举新主席
- 2009年07月18日中国外交部和商务部均表示强烈关注
- 2009年07月18日他是这次选举的惟一候选人
- 2009年07月17日总预算6100万美元，目前到位的资金已超过三分之二
- 2009年07月17日要求对于企业支付的经济补偿金和缴付的社会保险费，重组时金额应确定，不存在预提问题
- 2009年07月17日《深圳市保障性住房条例》日前提交二审，约2.1万户非户籍家庭（即户籍不在当地的家庭）将有望享受住房保障
- 2009年07月17日1月-6月契税收入同比增长8.5%，5月的增速最快，达到20.2%
- 2009年07月16日认为经济回升很大程度上依靠政府的政策推动，内生动力仍然不强
- 2009年07月16日对话将于7月27日至28日举行，将就双方共同关心的战略性、全局性、长期性问题进行探讨
- 2009年07月16日企业用工需求仍处于不景气状态，对高级管理人员需求最大
- 2009年07月16日二季度城镇居民人均可支配收入同比增幅，较一季度下降0.4个百分点，但实际增幅与一季度持平
- 2009年07月16日社会消费品零售总额同比增长15.0%，扣除价格因素，实际增长16.6%，比2008年同期增加3.7个百分点
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