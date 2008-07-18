大话猴子救市 2009年11月20日 沈联涛/文 只要继续印刷钞票，银行系统就能持续创造货币

纳吉布的选择 2009年05月22日 《财经》特派记者 王烁 发自马来西亚吉隆坡 虽然被认为是马哈蒂尔路线的接班人，但新任马来西亚总理纳吉布准备引领而不是对抗马来西亚难以避免的变革

丰田章男：想当赛车手的丰田传人 2009年01月24日 《财经》记者 林靖 丰田家族14年来首次重掌丰田汽车之帅印，前路却挑战重重

智慧老人杜润生引领民主二三事 2008年11月28日 张木生/文 杜老总说他只是一个“符号”。参来悟去，这个“符号”乃真共产党之谓也，真假不可不察之谓也

又一位大师走了 2008年08月08日 □/萧瀚 在他那个特定时代，索尔仁尼琴更是将对真理的追求融入其艰难坎坷的人生，在他一切作品中都强调了说真话的勇气之必要性

马英九执政六十天 2008年07月18日 《财经》实习研究员 徐和谦 两岸关系虽已融冰，但马英九在内政事务上的挑战同样严峻

比尔·盖茨退休 2008年06月27日 《财经》记者 何华峰 没有了盖茨，微软会走向何方？离开了微软，盖茨又会有怎样的慈善人生？

“疯狂救人者”邓鸥 2008年05月23日 《财经》记者 罗文胜 一个普通人与陌生人和亲知熟友间展开的伤感故事，在不经意中闪烁着人性的光芒

卡斯特罗：一个时代的神话 2008年02月22日 《财经》记者 黄山 作为世界上在位时间最长的国家领导人，同时也是国际共产运动在世的旗帜性人物，卡斯特罗在革命后的古巴打下了深深的个人烙印

从连长到世行首席经济学家 2008年02月05日 《财经》记者 吴燕 楼夷 林毅夫之所以能获任世行首席经济学家，“是天时、地利、人和的结果”

“魔鬼交易员”凯维埃尔 2008年02月04日 《财经》记者 王欢 凯维埃尔的证词显示，正是上司对他的违规操作“睁一只眼，闭一只眼”才导致其屡试不爽

作家省长张平 2008年01月26日 《财经》记者 范军利 从独立创作的作家到事务繁杂的省长，如何完成这一角色转换将是张平所面临的最大挑战

韩国新总统的人生四重奏 2008年01月04日 《财经》记者 赵航 作为韩国历史上第一位企业家总统，李明博在60多年的人生历程中走过了四个截然不同的阶段

梅德韦杰夫：“钦定”接班人 2007年12月29日 《财经》记者 赵航 他是普京的同乡和同门，由普京一路提拔。他理性、干练、忠诚，因而被普京选为继承人

珍·古道尔：安静的力量 2007年11月24日 《财经》实习记者 黄晨 “我一直觉得和动物打交道比和人打交道安全”

“法国医生”外交部长 2007年11月02日 《财经》特派记者 胡舒立 发自法国多维尔 左翼政治家与右翼总统的合作，为法国外交带来“库什内品牌”。未来，在风起云涌、变幻莫测的国际政治舞台上，他更容易被接受，还是有可能被误解呢？而且，“萨科齐/库什内联盟”的命运，还会面对哪些考验呢？

“超级总统”萨科齐 2007年10月26日 《财经》记者 王欢 发自法国巴黎 作为一位精力充沛的政治家，萨科齐在国内和国际舞台上的表现让人目不暇接