网络上公开叫卖孩子 开价10万元送3岁儿子 2013年11月22日 “收养、送养不能用市场化的思维去考虑，要从儿童福利最大化的角度出发，什么样的环境适合儿童健康安全地生长，需要政府对两方家庭都进行严格评估，条件不能放宽。”高华俊说