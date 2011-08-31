- 2013年11月22日“收养、送养不能用市场化的思维去考虑，要从儿童福利最大化的角度出发，什么样的环境适合儿童健康安全地生长，需要政府对两方家庭都进行严格评估，条件不能放宽。”高华俊说
- 2013年04月22日地震可能严重冲击雅安当地经济，专家预计灾后抢救期大概影响未来2到3个季度，灾后重建期将影响2年。芦山地震对全国经济整体冲击相对于汶川5·12地震和玉树地震影响会弱些。
- 2012年09月14日重庆“打黑”扣押资产到底有多少？目前，重庆已经组建聊一个摸查工作小组，针对“涉黑”资产进行清查。记者了解到，“打黑”过程中已经执行死刑的原重庆司法局长文强之子已经收到两套返还的房产，标志着“涉黑”资产返还程序启动。
- 2012年09月10日重庆市公安局副局长唐建华逮捕追踪 ——其女披露逮捕前后细节
- 2012年08月03日
- 2012年07月27日新城区工商局执法人员在西北商贸中心三楼一家店铺查处假冒商品时，遭到部分商户暴力抗法，公安新城分局长乐西路派出所民警前往处警时，先后有11名民警和协警被打伤。
- 2012年07月22日北京市受灾面积为1.6万平方公里，受灾人口约190万人，其中房山区80万人。
- 2012年07月22日受强降雨影响，长江上游、黄河中游、西辽河上游、海河大清河等10多条河流发生超警洪水。
- 2012年07月22日中央军委今日批复同意组建解放军三沙警备区，为正师级单位，主要负责三沙市辖区国防动员和民兵预备役工作，担负城市警备任务。
- 2011年10月09日8日，沪渝高速公路重庆往恩施方向谭家坝隧道入口400m处，一辆满载冷冻猪肉的大型集装箱挂车发生自燃，车内无人员被困。
- 2011年09月02日可以拘留而不在24小时内通知家人，“不只是提前已经把犯罪嫌疑人当做罪犯，而且也把其家人视为罪犯，加以惩罚。对照一下我国政府签字加入的国际公约，这样的立法完全违背了政府的承诺。”
- 2011年09月02日“低碳城市”概念的界定尚未成熟，由此引发的问题是，低碳城市的建设往往有失偏颇
- 2011年09月02日9月1日起，国内银联持卡人如果遭遇在境外无法用卡、卡片丢失、被盗等紧急情况，可获得紧急现金支援。
- 2011年08月31日大连石化总经理蒋凡被免职，接任者为大庆炼化公司总经理冷胜军
- 2011年08月31日据中新社消息，菲律宾总统阿基诺30日启程对中国进行首次国事访问，菲律宾媒体普遍认为，阿基诺在访华期间将主打双边经贸合作牌，而今年以来曾一度升温的南海问题则有望“逐渐冷却”
- 2011年08月31日【《财经》综合报道】据中新网消息，菲律宾总统阿基诺30日晚抵达北京，开始对中国进行为期5天的国事访问
- 2011年08月31日目前我国工会建设环境还处于“软”阶段，即使政策鼓励企业组建工会，工会也会受制于不健全的规章制度，缺少话语权，地位尴尬
- 2011年08月31日调查显示，延长县在换届推荐干部计票过程中，县委组织部负责人及考察组有关成员更改推荐票统计结果，导致结果失实，造成严重不良影响。
- 2011年08月31日对于“死者家属怀疑，姚俊开死前或在看守所遭遇暴力”的说法，来自当地官方消息称“姚俊开因病抢救无效死亡”，相关调查证实姚俊开未遭致他人殴打。
- 2011年08月31日草案在防止遏制刑讯逼供、证人强制出庭，死刑复核程序等方面均做出了较多改动，业内均提出了积极看法。但在另一方面，草案在某些方面也引发了民众的担忧。
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