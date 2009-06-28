施雅风 2011年02月25日 张九辰 丁凡/文 施雅风，地理学家，中国现代冰川科学的开拓者和奠基人，逝于2011年2月13日

走出家族悲剧的宿命 2009年09月11日 《财经》研究员 江艾克 服务于民众的努力，帮助爱德华走过了漫长且悲伤笼罩的人生

克朗凯特 2009年07月31日 苗棣/文 美国著名记者、原哥伦比亚广播公司晚间新闻节目主播，2009年7月17日因病辞世，享年92岁

人脑领会不了战争所有变量 2009年07月10日 《财经》实习研究员 盛欢 战争如此复杂，我们的判断，我们的理解，都是不尽恰当的。我们无谓地杀人

杨骏剪影 2009年06月28日 《财经》记者 凌华薇 老君安人眼中的“证券奇才”，充满跌宕、极尽绚烂的短促人生

他就是一个天才 2009年06月26日 《财经》特约作者 李四月 从一开始，杰克逊就知道怎么去当一个名人，尽管他的自我被来得太快的成就生生地吞噬了

韩德培 2009年06月12日 《财经》特约作者 梁西 武汉大学法学院教授，2009年5月29日逝世，享年99岁

记丁聪 2009年05月27日 《财经》记者 夏丽川 “我一直认为自己是个小人物，从来没有自作多情过。我个子矮，长得丑，不喜欢罗曼蒂克。所以，就‘小丁、小丁’地叫了几十年。开始叫的时候，我19岁。”——丁聪

速水优 2009年05月22日 《财经》特约作者 胜寒 日本银行（央行）前总裁，2009年5月16日逝世，终年84岁

藤泽秀行 2009年05月15日 《财经》记者 王烁 日本围棋大师，5月8日去世，终年83岁

厄普代克 2009年02月13日 江艾克/文 美国作家，曾两度荣获普利策奖，2009年1月27日因肺癌逝世，享年76岁

陈乐民 2009年01月24日 周弘 沈雁南 中国社科院荣誉学部委员、原中国社科院欧洲所所长，2008年12月27日在北京逝世，享年78岁

奥黛塔 2008年12月06日 《财经》特约作者 Alison Klayman 美国黑人音乐家，12月2日逝世，享年77岁

王名扬 2008年11月14日 《财经》特约作者 何海波 中国政法大学教授，当代中国行政法学的重要奠基人，2008年11月6日在北京逝世，享年92岁

萧克 2008年11月07日 □吴东峰/文 开国上将，国防部原副部长兼军事学院院长，2008年10月24日在北京逝世，享年102岁

王永庆 2008年10月27日 顾尔德 著名华人企业家，台塑集团董事长，2008年10月15日在美国去世，享年92岁

华国锋 2008年08月29日 杜导正 前中共中央主席、中央军委主席，曾兼任国务院总理，2008年8月20日在北京逝世，享年87岁

索尔仁尼琴 2008年08月22日 梁文道/文 作家，1970年度诺贝尔文学奖获得者，2008年8月3日在莫斯科逝世，享年89岁