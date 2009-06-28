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2011年10月14日
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2011年02月25日
张九辰 丁凡/文
施雅风，地理学家，中国现代冰川科学的开拓者和奠基人，逝于2011年2月13日
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2009年09月11日
《财经》研究员 江艾克
服务于民众的努力，帮助爱德华走过了漫长且悲伤笼罩的人生
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2009年07月31日
苗棣/文
美国著名记者、原哥伦比亚广播公司晚间新闻节目主播，2009年7月17日因病辞世，享年92岁
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2009年07月10日
《财经》实习研究员 盛欢
战争如此复杂，我们的判断，我们的理解，都是不尽恰当的。我们无谓地杀人
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2009年06月28日
《财经》记者 凌华薇
老君安人眼中的“证券奇才”，充满跌宕、极尽绚烂的短促人生
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2009年06月26日
《财经》特约作者 李四月
从一开始，杰克逊就知道怎么去当一个名人，尽管他的自我被来得太快的成就生生地吞噬了
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2009年06月12日
《财经》特约作者 梁西
武汉大学法学院教授，2009年5月29日逝世，享年99岁
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2009年05月27日
《财经》记者 夏丽川
“我一直认为自己是个小人物，从来没有自作多情过。我个子矮，长得丑，不喜欢罗曼蒂克。所以，就‘小丁、小丁’地叫了几十年。开始叫的时候，我19岁。”——丁聪
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2009年05月22日
《财经》特约作者 胜寒
日本银行（央行）前总裁，2009年5月16日逝世，终年84岁
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2009年05月15日
《财经》记者 王烁
日本围棋大师，5月8日去世，终年83岁
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2009年02月13日
江艾克/文
美国作家，曾两度荣获普利策奖，2009年1月27日因肺癌逝世，享年76岁
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2009年01月24日
周弘 沈雁南
中国社科院荣誉学部委员、原中国社科院欧洲所所长，2008年12月27日在北京逝世，享年78岁
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2008年12月06日
《财经》特约作者 Alison Klayman
美国黑人音乐家，12月2日逝世，享年77岁
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2008年11月14日
《财经》特约作者 何海波
中国政法大学教授，当代中国行政法学的重要奠基人，2008年11月6日在北京逝世，享年92岁
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2008年11月07日
□吴东峰/文
开国上将，国防部原副部长兼军事学院院长，2008年10月24日在北京逝世，享年102岁
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2008年10月27日
顾尔德
著名华人企业家，台塑集团董事长，2008年10月15日在美国去世，享年92岁
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2008年08月29日
杜导正
前中共中央主席、中央军委主席，曾兼任国务院总理，2008年8月20日在北京逝世，享年87岁
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2008年08月22日
梁文道/文
作家，1970年度诺贝尔文学奖获得者，2008年8月3日在莫斯科逝世，享年89岁
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2008年08月22日
王以超/文
中国“量子化学之父”、国家自然科学基金委员会第一任主任，2008年7月15日病逝，享年93岁