- 2014年03月09日
- 2011年08月22日标普对全球评级行业出现更多竞争表示欢迎，但评级市场现状是市场选择的结果
- 2011年08月19日19日韩国股市遭遇“黑色星期五”，创业板市场因高斯达克指数暴跌在开盘不久就被宣布暂停交易，韩国主板市场也被宣布临时停牌，截至收盘，综合指数重挫115.70点，收于1744.88点，跌幅为6.22%
- 2011年08月19日增长缓慢、失业率高企和通胀居高不下困扰着英国经济复苏进程
- 2011年08月17日欧债危机并非无解，为了让欧洲经济重回健康发展轨道，欧盟应该迈出关键三步
- 2011年08月17日今年第二季度德国经济仅比前一季度增长0.1%,经济专家认为，尽管第二季度德国经济增速放缓，但下半年仍有望保持强劲增长
- 2011年08月16日衡量印度通货水平的批发价格指数7月份同比增幅从前一个月的9.44%降至9.22%，为近8个月以来的最低值
- 2011年08月16日韩美联合司令部16日说，韩美2011年度“乙支自由卫士”联合军演当天正式开始，将持续至26日
- 2011年08月16日巴西石油公司今年上半年净利润达到219亿雷亚尔（约合137亿美元），同比增加37%，创历史新高
- 2011年08月12日全球金融市场的剧烈震荡和美国经济增长减速将给新兴市场国家带来不容忽视的影响
- 2011年08月12日日本政府12日将2011财年（今年4月开始）经济增长率预估值从1.5%大幅下调为0.5%，同时预测2012财年日本经济有望实现2.5%以上增长
- 2011年08月11日韩国央行——韩国银行11日宣布，将基准利率保持在3.25%不变，这是韩国央行连续第二个月维持基准利率不变
- 2011年08月11日由于德国政府决定放弃核能导致企业结构重组，德国最大的能源企业意昂能源集团第二季度净亏15.8亿欧元（约合22.4亿美元），集团计划全球裁员多达1.1万人
- 2011年08月10日汇丰控股10日宣布，将其在美国的信用卡及零售业务出售给美国第一资本金融公司。327亿美元的交易价格包括26亿美元的溢价，税后溢利约为24亿美元
- 2011年08月10日日本内阁官房长官枝野幸男在9日晚的记者会上表示，将于9月上旬一揽子解除福岛第一核电站半径20公里范围外的紧急时疏散准备区
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日
- 2011年08月08日法国经济、财政和工业部长弗朗索瓦·巴鲁安8日说，欧洲中央银行已经做好准备，在投资者撤出的情况下购买意大利和西班牙两国国债
- 2011年08月08日德国从去年开始保持了强劲的经济增长势头，并作为最大出资方在欧债危机救助行动中发挥着关键作用。德国捍卫欧元的决心及其灵活务实的救援举措，让人们寄希望于这个欧洲经济的“火车头”带领该地区走出债务危机
- 2011年08月08日盖特纳表示，他不担心，在美国主权债务评级被标准普尔降低之后，中国会减少美国国债的购买
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