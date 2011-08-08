多国南海大营救 中国救援船最早可能今天下午到 2014年03月09日

英国经济复苏内外交困 2011年08月19日 增长缓慢、失业率高企和通胀居高不下困扰着英国经济复苏进程

荷兰专家认为解决欧债危机应分三步走 2011年08月17日 欧债危机并非无解，为了让欧洲经济重回健康发展轨道，欧盟应该迈出关键三步

德国经济前景依然看好 2011年08月17日 今年第二季度德国经济仅比前一季度增长0.1%,经济专家认为，尽管第二季度德国经济增速放缓，但下半年仍有望保持强劲增长

巴西石油公司上半年净利润创历史新高 2011年08月16日 巴西石油公司今年上半年净利润达到219亿雷亚尔（约合137亿美元），同比增加37%，创历史新高

阿根廷经济学家称新兴市场国家面临挑战 2011年08月12日 全球金融市场的剧烈震荡和美国经济增长减速将给新兴市场国家带来不容忽视的影响

韩国央行决定维持基准利率不变 2011年08月11日 韩国央行——韩国银行11日宣布，将基准利率保持在3.25%不变，这是韩国央行连续第二个月维持基准利率不变

德国意昂能源集团运营困难导致裁员计划 2011年08月11日 由于德国政府决定放弃核能导致企业结构重组，德国最大的能源企业意昂能源集团第二季度净亏15.8亿欧元（约合22.4亿美元），集团计划全球裁员多达1.1万人

汇控327亿美元出售美国信用卡及零售业务 2011年08月10日 汇丰控股10日宣布，将其在美国的信用卡及零售业务出售给美国第一资本金融公司。327亿美元的交易价格包括26亿美元的溢价，税后溢利约为24亿美元

日本拟解除福岛核电站疏散准备区 2011年08月10日 日本内阁官房长官枝野幸男在9日晚的记者会上表示，将于9月上旬一揽子解除福岛第一核电站半径20公里范围外的紧急时疏散准备区

法国财长称欧洲央行已准备好购买意西两国国债 2011年08月08日 法国经济、财政和工业部长弗朗索瓦·巴鲁安8日说，欧洲中央银行已经做好准备，在投资者撤出的情况下购买意大利和西班牙两国国债