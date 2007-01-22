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个股查询：
 
  • 评级之痛
    2007年10月01日
    《财经》特约记者 胜寒 发自美国华盛顿
    没有公平透明的信用评级，企业债券和结构信贷市场宛如聚沙成塔
     
  • 数量分析型基金何去何从？
    2007年09月05日
    风光一时的数量分析型基金常忽略流动性风险，也很难应付市场突发事件，因此未能躲过次级房贷危机。但长远而言其投资策略仍有价值
     
  • NMS会抑制革新吗？
    2007年08月10日
    马歇尔·布卢姆
    虽然NMS的意图是保护那些为自己进行股票交易的小型投资人，但它可能因为提高了机构投资人的成本而间接伤害了个人投资者
     
  • 对冲基金失控了吗？
    2007年07月26日
    安德鲁. 麦特里克
    现在断言对冲基金失控，为时尚早。过严的监管有害无益
     
  • 美强力证券执法利大于弊
    2007年07月11日
    约翰·科菲
    证券法执行可以降低资本成本，但亦可能阻碍某些外国公司赴美国市场进行交叉上市。不过，严格执法对公司形成良好治理和提升自身价值始终具有重要作用，投资者将从中受益
     
  • 祁斌总结发言
    2007年07月09日
     
  • 美债券收益上升弊多利少
    2007年06月25日
    杰里米·西格尔
    美国国债利率上升来自全球经济的加速增长，它会对美国债券、股票、房地产、大宗商品等市场产生负面影响；但目前看不到利率有继续上升的空间，联储将再一次进入达数月之久的利率稳定期
     
  • 【中国经济】黄益平：不是热钱惹的祸
    2007年04月16日
    黄益平 沈明高
    贸易和投资净流入是一季度外汇储备激增的主要原因，热钱涌入说缺乏证据支持
     
  • 陆磊：中外资银行“本土化”各有难题
    2007年04月05日
    陆磊
    中资银行僵化的金融产品供给固然意味着活力的丧失，如果外资银行不具备开发面向中国公众的金融工具，同样是一种缺乏活力的表现
     
  • 詹姆斯·多恩：市场之道
    2007年04月03日
    詹姆斯·多恩
    如果《物权法》的新规定得以施行，经济生活的政治性将被逐步削弱，公民社会也将从私人所有权所带来的自主和自治中获益
     
  • 陆磊：选择权是市场健康的惟一标准
    2007年03月28日
    陆磊
    商品房与单位自建房的价格差的经济学意义在于，前者的超额垄断利润转化为消费者剩余
     
  • 【中国经济】流动性推动的经济增长
    2007年03月19日
    进一步的紧缩政策或许能够防止流动性的恶化，但难改流动性过剩的基本面和经济快速增长的格局
     
  • 许思涛：外汇储备“虚胖”
    2007年03月14日
    央行可以相当低的成本回笼过剩资金，几乎不可能公正衡量央行投资回报，因此管理外汇储备与运用外汇投资绝不能混为一谈
     
  • 【中国经济】遗失的财富效应
    2007年03月12日
    中国的家庭既没有一个有效的社会保障体系又没有财富效应支持消费，导致了家庭过多的“防御性”储蓄
     
  • 【中国经济】市场波动将会持续
    2007年03月05日
    黄益平　沈明高
    良好的基本面因素和充裕的流动性表明市场崩盘的可能性不大，但波动将会持续一段时期。中国对全球资本市场实质影响只会日益增强
     
  • 贝拉维许：全球经济“软着陆”
    2007年02月09日
    大宗商品价格将由高位回落，通货膨胀压力会有所缓解，全球贸易失衡也将减小
     
  • 林毅夫：自主创新当遵循比较优势
    2007年02月08日
    创新归根到底是企业行为而非政府决策，要求企业以市场为导向，以符合比较优势为原则，选择适合自己的方式
     
  • 张春霖：医疗服务不宜政府垄断
    2007年02月01日
    在医改过程中，与其在政府已经主导的情况下继续强调政府主导，不如把方向定位在政府和民间力量、市场机制的最有效结合上
     
  • 张汝伦：从《罗生门》看历史
    2007年01月22日
    对事实可以有不同的记忆和解释，但所有记忆与解释的不同都无法消解掉事实
     
  • 龚鹏程：川中滋味长
    2007年01月22日
    辣椒用在烹饪上，就如白粉用在女人的化妆上。一白可遮三丑，故靓妆多恃粉重
     
 

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