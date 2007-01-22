评级之痛 2007年10月01日 《财经》特约记者 胜寒 发自美国华盛顿 没有公平透明的信用评级，企业债券和结构信贷市场宛如聚沙成塔

对冲基金失控了吗？ 2007年07月26日 安德鲁. 麦特里克 现在断言对冲基金失控，为时尚早。过严的监管有害无益

美强力证券执法利大于弊 2007年07月11日 约翰·科菲 证券法执行可以降低资本成本，但亦可能阻碍某些外国公司赴美国市场进行交叉上市。不过，严格执法对公司形成良好治理和提升自身价值始终具有重要作用，投资者将从中受益

祁斌总结发言 2007年07月09日

美债券收益上升弊多利少 2007年06月25日 杰里米·西格尔 美国国债利率上升来自全球经济的加速增长，它会对美国债券、股票、房地产、大宗商品等市场产生负面影响；但目前看不到利率有继续上升的空间，联储将再一次进入达数月之久的利率稳定期

【中国经济】黄益平：不是热钱惹的祸 2007年04月16日 黄益平 沈明高 贸易和投资净流入是一季度外汇储备激增的主要原因，热钱涌入说缺乏证据支持

陆磊：中外资银行“本土化”各有难题 2007年04月05日 陆磊 中资银行僵化的金融产品供给固然意味着活力的丧失，如果外资银行不具备开发面向中国公众的金融工具，同样是一种缺乏活力的表现

陆磊：选择权是市场健康的惟一标准 2007年03月28日 陆磊 商品房与单位自建房的价格差的经济学意义在于，前者的超额垄断利润转化为消费者剩余