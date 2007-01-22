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2007年10月01日
《财经》特约记者 胜寒 发自美国华盛顿
没有公平透明的信用评级，企业债券和结构信贷市场宛如聚沙成塔
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2007年09月05日
风光一时的数量分析型基金常忽略流动性风险，也很难应付市场突发事件，因此未能躲过次级房贷危机。但长远而言其投资策略仍有价值
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2007年08月10日
马歇尔·布卢姆
虽然NMS的意图是保护那些为自己进行股票交易的小型投资人，但它可能因为提高了机构投资人的成本而间接伤害了个人投资者
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2007年07月26日
安德鲁. 麦特里克
现在断言对冲基金失控，为时尚早。过严的监管有害无益
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2007年07月11日
约翰·科菲
证券法执行可以降低资本成本，但亦可能阻碍某些外国公司赴美国市场进行交叉上市。不过，严格执法对公司形成良好治理和提升自身价值始终具有重要作用，投资者将从中受益
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2007年07月09日
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2007年06月25日
杰里米·西格尔
美国国债利率上升来自全球经济的加速增长，它会对美国债券、股票、房地产、大宗商品等市场产生负面影响；但目前看不到利率有继续上升的空间，联储将再一次进入达数月之久的利率稳定期
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2007年04月16日
黄益平 沈明高
贸易和投资净流入是一季度外汇储备激增的主要原因，热钱涌入说缺乏证据支持
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2007年04月05日
陆磊
中资银行僵化的金融产品供给固然意味着活力的丧失，如果外资银行不具备开发面向中国公众的金融工具，同样是一种缺乏活力的表现
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2007年04月03日
詹姆斯·多恩
如果《物权法》的新规定得以施行，经济生活的政治性将被逐步削弱，公民社会也将从私人所有权所带来的自主和自治中获益
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2007年03月28日
陆磊
商品房与单位自建房的价格差的经济学意义在于，前者的超额垄断利润转化为消费者剩余
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2007年03月19日
进一步的紧缩政策或许能够防止流动性的恶化，但难改流动性过剩的基本面和经济快速增长的格局
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2007年03月14日
央行可以相当低的成本回笼过剩资金，几乎不可能公正衡量央行投资回报，因此管理外汇储备与运用外汇投资绝不能混为一谈
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2007年03月12日
中国的家庭既没有一个有效的社会保障体系又没有财富效应支持消费，导致了家庭过多的“防御性”储蓄
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2007年03月05日
黄益平 沈明高
良好的基本面因素和充裕的流动性表明市场崩盘的可能性不大，但波动将会持续一段时期。中国对全球资本市场实质影响只会日益增强
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2007年02月09日
大宗商品价格将由高位回落，通货膨胀压力会有所缓解，全球贸易失衡也将减小
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2007年02月08日
创新归根到底是企业行为而非政府决策，要求企业以市场为导向，以符合比较优势为原则，选择适合自己的方式
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2007年02月01日
在医改过程中，与其在政府已经主导的情况下继续强调政府主导，不如把方向定位在政府和民间力量、市场机制的最有效结合上
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2007年01月22日
对事实可以有不同的记忆和解释，但所有记忆与解释的不同都无法消解掉事实
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2007年01月22日
辣椒用在烹饪上，就如白粉用在女人的化妆上。一白可遮三丑，故靓妆多恃粉重