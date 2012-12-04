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2014年07月23日
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2013年12月03日
12月2日，重庆市大足区城市高楼在云雾的掩映下，仿若海市蜃楼般迷人。当天，重庆市气象台发布“大雾黄色预警信号”。进入12月，重庆便进入到一年中雾气最多的月份，每年10月到次年1月是重庆的多雾期。
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2013年12月03日
2013年12月2日消息（具体拍摄时间不详），亚马逊1日提供的照片显示，一种迷你无人机将用于送快递。该项服务被亚马逊公司称为PrimeAir，通过使用8桨遥控飞行器无人机实现鞋盒包装以下大小货物的配送。
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2013年12月03日
2013年12月2日，早在上世纪80年代，靠近云南南部边境的个旧市便开始受到毒品的侵扰，艾滋病也在90年代中期紧跟而至。资源的枯竭使得大量失去生计的产业工人成为毒品和疾病的主要受虐者。
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2013年12月03日
2013年12月2日上午10时30分许，北京朝阳区香河园路与左家庄东街路口，一名东北口音女子在经过一个骑车老外时突然摔倒，随即瘫软倒地不起。外国小伙下车急忙搀扶女子，却被女子一把揪住，自称被老外撞倒腿部受伤无法行走。
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2013年12月03日
2013年12月2日，湖北宜昌市金东山市场，经营挂历的商家称，2014年新年即将来临，挂历市场较往年冷清，主要是大宗公费批发购买减少，但诸如“中国梦”系列挂历品种与时俱进，零售价仅5元一本。
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2013年12月03日
自2001年起，文长林开始为张凤父亲及张凤本人治病，不到15岁的张凤与60岁的文长林开始有了交集。2001年至2009年，8年的时光，两人逐渐产生了依赖。2013年，27岁的张凤觉得72岁的文长林给予她依靠，主动表白结婚并生下男孩儿。
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2013年11月29日
2013年11月28日凌晨，重庆市，有亚洲第一之称的重庆黔江濯水古镇风雨廊桥发生火灾，这座经历了无数风雨洗礼的廊桥被烧毁。风雨廊桥横跨于阿蓬江上，长303米、宽5米。目前，消防部门正在对火灾原因进行调查。
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2013年11月29日
11月24日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山东考察。这是27日下午，习近平在山东省农业科学院智能化温室了解农业科技创新情况。
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2013年11月29日
11月6日，美国圣保罗的孕妇米特在产婆的协助下顺利进行了水中分娩。这是她和丈夫安德烈的第二名孩子。分娩时，她的丈夫和女儿一直在旁边陪伴她。产婆说温水可以为新生儿模拟出子宫中的状态
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2013年11月29日
11月28日，河北省唐山市。一辆大货车在转弯过程中发生侧翻，车上装载的35吨桔子瞬间倾泻而出，散落的桔子遭到民众哄抢。除了一部分橘子被低价销售出去和哄抢走了以外，大部分橘子都被来哄抢的民众踩烂了。
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2013年11月29日
2013年11月28日，智能垃圾分类房在杭州清波街道投入使用。居民须把垃圾袋上的二维码在垃圾房的扫描器上刷一下，才能开启垃圾投放口。
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2013年11月29日
据英国《每日邮报》11月27日报道，丹麦法罗群岛广播公司日前在岛上发现了两只已经搁浅并死亡的巨头鲸。当地时间26日，生物学家在解剖其尸体并切开肚皮的一瞬间，巨头鲸内脏像炸弹爆炸般喷涌而出。
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2013年11月29日
据英国《每日邮报》11月26日报道，澳大利亚一动物园的驯兽师在表演时突遭老虎袭击。老虎腾跃而起，咬住了驯兽师的脖子，这触目惊心的一幕吓坏了在场的50名游客。事发后，颈部被咬穿的驯兽师被立即空运至医院进行救治。
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2013年11月28日
朝鲜最高领导人金正恩视察了平壤建筑综合大学，与工作人员及大学生们合影留念。该大学由金正恩亲自命名并多次亲临指导工作。此次金正恩表示将担任该校名誉校长。
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2013年11月28日
11月24日上午记者见到一名双腿“残疾”的乞丐男子趴在自制的残疾车上，一边乞讨一边行进看到有人拿着执法记录仪拍摄，“残疾”乞丐男子立刻调转方向欲逃跑，被碑林区城管执法局工作人员挡住。
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2013年11月28日
11月27日，“复旦投毒案”公审，被告人林森浩被指控涉嫌故意杀人。当天的庭审从9点半开始，持续到傍晚6点半。法庭上，说及投毒缘起，林森浩表示，黄洋曾戏称欲在即将到来的愚人节“整人”，便产生整黄洋的念头，并由此实施投毒行为。
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2013年11月28日
中国日报消息，当地时间2013年11月27日，巴西圣保罗，2014年巴西世界杯揭幕战所使用的科林蒂安斯球场发生严重坍塌事故，巴西当局官方宣布事故已造成3人死亡。
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2013年11月28日
11月26日，阿根廷布宜诺斯艾利斯，性工作者在国会大厦前抗议，要求卖淫合法化。
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2013年11月27日
泰国最大反对党民主党25日召集数万名支持者，在首都曼谷举行大规模集会，其中两拨示威者分别占领财政部和外交部，要求总理英拉下台。英拉谴责并坚称不会辞职。