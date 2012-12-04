重庆大足大雾弥漫如海市蜃楼 2013年12月03日 12月2日，重庆市大足区城市高楼在云雾的掩映下，仿若海市蜃楼般迷人。当天，重庆市气象台发布“大雾黄色预警信号”。进入12月，重庆便进入到一年中雾气最多的月份，每年10月到次年1月是重庆的多雾期。

亚马逊将使用无人机送快递 半小时内送达 2013年12月03日 2013年12月2日消息（具体拍摄时间不详），亚马逊1日提供的照片显示，一种迷你无人机将用于送快递。该项服务被亚马逊公司称为PrimeAir，通过使用8桨遥控飞行器无人机实现鞋盒包装以下大小货物的配送。

女子拦外国小伙让其赔偿 2013年12月03日 2013年12月2日上午10时30分许，北京朝阳区香河园路与左家庄东街路口，一名东北口音女子在经过一个骑车老外时突然摔倒，随即瘫软倒地不起。外国小伙下车急忙搀扶女子，却被女子一把揪住，自称被老外撞倒腿部受伤无法行走。

72岁老汉照顾27岁女子多年 女方表白结婚 2013年12月03日 自2001年起，文长林开始为张凤父亲及张凤本人治病，不到15岁的张凤与60岁的文长林开始有了交集。2001年至2009年，8年的时光，两人逐渐产生了依赖。2013年，27岁的张凤觉得72岁的文长林给予她依靠，主动表白结婚并生下男孩儿。

重庆濯水风雨廊桥失火烧毁 有亚洲第一之称 2013年11月29日 2013年11月28日凌晨，重庆市，有亚洲第一之称的重庆黔江濯水古镇风雨廊桥发生火灾，这座经历了无数风雨洗礼的廊桥被烧毁。风雨廊桥横跨于阿蓬江上，长303米、宽5米。目前，消防部门正在对火灾原因进行调查。

习近平在山东考察 2013年11月29日 11月24日至28日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山东考察。这是27日下午，习近平在山东省农业科学院智能化温室了解农业科技创新情况。

美摄影师记录孕妇水中分娩全程 2013年11月29日 11月6日，美国圣保罗的孕妇米特在产婆的协助下顺利进行了水中分娩。这是她和丈夫安德烈的第二名孩子。分娩时，她的丈夫和女儿一直在旁边陪伴她。产婆说温水可以为新生儿模拟出子宫中的状态

河北唐山货车侧翻35吨鲜桔遭哄抢 2013年11月29日 11月28日，河北省唐山市。一辆大货车在转弯过程中发生侧翻，车上装载的35吨桔子瞬间倾泻而出，散落的桔子遭到民众哄抢。除了一部分橘子被低价销售出去和哄抢走了以外，大部分橘子都被来哄抢的民众踩烂了。

澳驯兽师表演中被老虎咬脖子 2013年11月29日 据英国《每日邮报》11月26日报道，澳大利亚一动物园的驯兽师在表演时突遭老虎袭击。老虎腾跃而起，咬住了驯兽师的脖子，这触目惊心的一幕吓坏了在场的50名游客。事发后，颈部被咬穿的驯兽师被立即空运至医院进行救治。

金正恩视察平壤建筑大学 喜笑颜开担任校长 2013年11月28日 朝鲜最高领导人金正恩视察了平壤建筑综合大学，与工作人员及大学生们合影留念。该大学由金正恩亲自命名并多次亲临指导工作。此次金正恩表示将担任该校名誉校长。

复旦投毒案下毒监控曝光 2013年11月28日 11月27日，“复旦投毒案”公审，被告人林森浩被指控涉嫌故意杀人。当天的庭审从9点半开始，持续到傍晚6点半。法庭上，说及投毒缘起，林森浩表示，黄洋曾戏称欲在即将到来的愚人节“整人”，便产生整黄洋的念头，并由此实施投毒行为。

巴西世界杯开幕式球场顶棚坍塌 3人不幸遇难 2013年11月28日 中国日报消息，当地时间2013年11月27日，巴西圣保罗，2014年巴西世界杯揭幕战所使用的科林蒂安斯球场发生严重坍塌事故，巴西当局官方宣布事故已造成3人死亡。

阿根廷性工作者半裸抗议 要求卖淫合法化 2013年11月28日 11月26日，阿根廷布宜诺斯艾利斯，性工作者在国会大厦前抗议，要求卖淫合法化。