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2014年04月19日
丛科明介绍哈尔滨用于城镇化建设的投入主要有三个渠道，一是靠财政的预算内和预算外的投入，二是土地，一年两百个亿左右，全部用于征地、拆迁基础设施建设，包括一些必要的配套设施。三是搭建国有融资平台。
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2012年12月18日
广东社科院热钱专家黎友焕在接受和讯网独家访谈时警告，受QE4影响，境外热钱正流入中国股市房市，一线城市房价或再度大涨， 人民币资产面临全面泡沫化。
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2012年12月18日
中国社科院农村发展研究院研究员李国祥对和讯网表示，推进城镇化首先需要从顶层设计上解决进城农民工的土地、税收、社会保障等问题，城市地方政府也需要转变观念，农民工消费与城镇化推进若能形成良好互动则意义重大。李国祥还建议，
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2011年08月16日
北京各区政府取缔民工子弟学校，和广东增城群体性事件背后原因完全一致，都源于户籍制度下的城乡二元社会鸿沟，此矛盾如不能得到妥善解决，中国城镇化进程巨大成本和代价，可能是我们每个人都不能承受
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2011年06月07日
金正日访华之旅表明，朝鲜政府再度聚焦民生议题，但朝鲜未来十年的经济开发战略独立于计划经济体系之外，新旧隔绝既减少了经济发展阻力，也可能削弱其对旧体系的冲击力，朝鲜亟须一场内部改革，以顺应市场力量的发展趋势
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2010年01月13日
中国央行主动改变政策方向，有利于我国的风险控制和危机预警
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2010年01月12日
此次上调存款准备金率是为了改善目前货币过剩、泛滥成灾的现象，同时也将削弱房价继续上涨的力量
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2010年01月12日
央行上调存款准备金率是央行回收流动性，防范通货膨胀的信号
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2010年01月12日
此次政策调整只是迈出了“退出政策”的标志性一步
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2009年12月08日
近三个交易日囯际黄金最大跌幅达100美元，看上去是一种正常技术调整，实质上很可能意味着黄金牛市告一段落。支持黄金牛市的三大动力都已出现问题
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2009年12月07日
人可以失去的东西，最后莫过于生命。民不畏死，奈何以死惧之。官不惜命，奈何以死“威胁”之
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2009年12月03日
至2010年末商业银行人民币贷款余额将增长8万亿-9万亿元，增速为20%-22%
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2009年12月01日
除了少部分中国公司以及涉及到的国内银行之外，其他直接影响并不多。但这绝不意味着中国市场就高枕无忧
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2009年11月30日
中国利用美国的支出能力来发展其私人领域，美国则利用中国的借款能力来扩展其公共部分
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2009年11月30日
中国石油巨头是否向国外贱价出口成品油，应凭借客观的数据与理性的态度深入讨论
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2009年11月27日
我们都把油价上涨简单归咎于投机，而忽视了石油需求的基本面和石油替代，我们只是在给投机提供更大的投机空间
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2009年11月25日
中国经济总体上不存在“国进民退”现象，这种“退出”会导致巨大的腐败
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2008年12月07日
余永定/文
如果中国的双顺差在相当一段时间里无法降低，我们必须确保新增外汇（流量）和已有外汇储备（存量）的安全性、流动性和赢利性
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2008年10月20日
史蒂芬·罗奇/文
世界能否从这次金融震荡中汲取深刻的教训？美国和中国可能是其中关键，近期的迹象却并不乐观
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2008年10月13日
黄益平/文
世界货币的形成更加困难。未来可能出现美元、欧元和人民币三足鼎立的格局