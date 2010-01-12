黄金大跌的警示 2009年12月08日 近三个交易日囯际黄金最大跌幅达100美元，看上去是一种正常技术调整，实质上很可能意味着黄金牛市告一段落。支持黄金牛市的三大动力都已出现问题

2010年流动性风格将发生结构转换 2009年12月03日 至2010年末商业银行人民币贷款余额将增长8万亿-9万亿元，增速为20%-22%

中国应重新评估迪拜危机 2009年12月01日 除了少部分中国公司以及涉及到的国内银行之外，其他直接影响并不多。但这绝不意味着中国市场就高枕无忧

中国的过剩生产力和投资浪费存在危险 2009年11月30日 中国利用美国的支出能力来发展其私人领域，美国则利用中国的借款能力来扩展其公共部分

不能把油价上涨简单归咎于投机 2009年11月27日 我们都把油价上涨简单归咎于投机，而忽视了石油需求的基本面和石油替代，我们只是在给投机提供更大的投机空间

后泡沫世界的陷阱 2008年10月20日 史蒂芬·罗奇/文 世界能否从这次金融震荡中汲取深刻的教训？美国和中国可能是其中关键，近期的迹象却并不乐观