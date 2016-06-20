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2016年12月07日 星期三
每日精选
中国保险报：险资不是妖精
中国保险报
保监会叫停前海人寿万能险 掐断宝能举牌财源
北京商报
坑口煤价5个月来首跌 煤炭价格或已全面进入回调阶段
中国证券报-中证网
每日推荐
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中国式万能险整改启幕 保监会敲打前海人寿
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评论
【热评】：
有必要单设一个“袭警罪”吗？
袭警现象一般由多种原因手段造成，难以独立类型化，若触犯刑法规定的其他性质犯罪，可按照相关罪名定罪处罚。
【观点】：
意大利公投结果不意味着反欧盟
宪法公投的关键内容将参议院从直接选举改为间接选举，它所削弱的不仅是参议院的权力，也削弱了选民的权力。
述评/对话
房地产 我错在哪政府错在哪
错在将房地产按居住属性进行分析。今天房地产切入点应该是金融属性。
博客
从万科关联独董看我国独董制度的缺憾
刘纪鹏
2016年06月20日 09:40:02
难怪中小股东批评独立董事是花瓶，甚至是大股东或公司内部人的帮凶
名家
陆铭：
人口多是导致疾病的原因吗？
名家
郭施亮：
A股暴跌元凶为何迟迟找不到？
名家
陶冬：
美国工资雾里看花 中国股市浴血奋战
名家
陈金保：
经济增长与税收增长为何背离？
名家
李银河：
关于单身女性使用冷冻卵子的权利
名家
九个头条：
房产税征收都有哪些绊脚石？
名家
白柠茵：
创业，你准备好了么？
名家
江南愤青：
第三方支付意见稿伤害了谁？
名家
罗天昊：
别让李嘉诚跑了
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