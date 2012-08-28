中国公司首进世界500强前三 中国上榜公司达到100家 2014年07月08日 中石化从第四名升至第三，取代了埃克森美孚，首进前三，打破了沃尔玛、壳牌和埃克森美孚三足鼎立的历史。今年，中国（包括港澳台在内）共有100家企业上榜，较上一年增加5家。

南纺原董事长被终身市场禁入 13人为造假案埋单 2014年07月08日

同兴药业与广药决裂 绿盒王老吉命运岌岌可危 2014年07月08日 就在6月底，双方股东举行的临时股东大会上也并未通过合资公司续约议案。但是广药方面当时表示，只要有一方不同意终止合作，公司将可继续予以延续。也就是说，只要广药方同意继续合作，公司将依法持续经营。

国泰君安资管三名高管离职 2014年07月08日

薪酬870万元 中集总裁麦伯良成A股最贵CEO 2014年07月08日 这份中国上市公司CEO薪酬榜，范围包括A股和中资港股上市公司中，从上市公司获得薪酬超过百万的CEO。整体来看，A股上市公司中，2013财年薪酬过百万元的CEO人数达363位，所得薪酬总额高达6.9亿元，人均薪酬达189万元。

工行成中国最赚钱500强公司 利润427亿美元 2014年07月07日

大北农证实董事长之妻在美被拘 股票于8日起复牌 2014年07月07日

科伦药业涉嫌信披违规遭立案 律师称股民可索赔 2014年07月07日

新华传媒否认被烂尾楼套6亿 近6千万委贷存隐忧 2014年07月07日

海南政协人资环委原主任赵中社被双开 与他人通奸 2014年07月07日 赵中社利用职务上的便利为他人谋取利益；滥用职权，违规低价出让国有土地使用权、违规办理海域使用权证，给国家造成重大经济损失；违反廉洁自律规定，利用职务上的便利为亲友经营活动谋利，直接参与营利活动；包养情妇，与他人通奸。