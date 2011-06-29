- 2011年06月29日日前披露的一份报告曝光联合国秘书长潘基文在联合国高级官员的任命上，存在严重的暗箱操作行为
- 2011年06月29日据统计，上周山东生猪和猪肉价格再创新高，已连续4周突破2008年的价格最高点，猪粮比价又创今年新高。
- 2011年06月29日投票结果显示紧缩方案以155:138涉险过关
- 2011年06月29日央行发布的《2011年5月份金融市场运行情况》报告显示，前5个月金融市场总体运行平稳。
- 2011年06月29日财政部部长谢旭人在德国柏林与德国财政部长朔伊布勒举行双边会谈，将进一步完善中德财长互访机制。
- 2011年06月29日央行今日发布公告，宣布将于本周四发行2011年第四十六期、第四十七期中央银行票据。
- 2011年06月29日北京警方对郭美美事件正式立案，郭美美本人应警方要求从外地返京接受调查
- 2011年06月29日专家认为，中国商品价格高昂的原因，是商品中的额外交易成本──税负高企。
- 2011年06月29日普氏能源资讯（Platts）公告称，已同意收购环球钢讯集团（Steel Business Briefing Group），意味着后者旗下的TSI指数将与前者原有的IODEX指数一并成为普氏的铁矿石信息产品
- 2011年06月29日香港作为一个外向型的经济体系，在考虑对境外人士采取投资限制时，必须小心衡量后果
- 2011年06月29日选择北京市、吉林省、福建省、广西壮族自治区、四川省、新疆维吾尔自治区、杭州市、深圳市等8个地区进行地方政府及其部门绩效管理试点
- 2011年06月29日上半年上海试点房产税总体平稳，共认定应征房产税的住房七千多套
- 2011年06月29日香港特区政府运输及房屋局局长郑汝桦２９日表示，截至目前香港未曾限制包括内地在内的境外人士在港购买或转让住宅物业。
- 2011年06月29日国家税务总局原副局长许善达在北京痛批营业税，称其是限制服务业发展的一个制度障碍
- 2011年06月29日银监会起草了《商业银行理财产品销售管理办法》，指出商业银行将对客户和产品分别进行评级，并要求商业银行开展理财产品销售应遵循风险匹配原则。
- 2011年06月29日在以往强调的理财产品“买者自负”的基础上，《办法》从销售环节到信息披露上，都突出了银行“卖者有责”的新监管原则
- 2011年06月29日在高庆昌跳楼身亡后，其子高宝林在上月底，通过继承和受赠方式增持万昌科技3296.3万股，将成为公司实际控制人
- 2011年06月29日当当网发布公告，宣布将公司管理结构转型为事业部模式，同时COO黄若因个人原因离职
- 2011年06月29日只要今年在浙江省委党校上过课的，就绝不会犯“把微博当QQ聊”这种错误
- 2011年06月29日7月3日起，日本外相松本刚明将对中国进行为期两天的访问
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