山东生猪和猪肉价格上周再创新高 2011年06月29日 据统计，上周山东生猪和猪肉价格再创新高，已连续4周突破2008年的价格最高点，猪粮比价又创今年新高。

全球两大铁矿石指数整合 《财经》记者 李岩 2011年06月29日 普氏能源资讯（Platts）公告称，已同意收购环球钢讯集团（Steel Business Briefing Group），意味着后者旗下的TSI指数将与前者原有的IODEX指数一并成为普氏的铁矿石信息产品

国务院批准开展政府绩效管理试点工作 2011年06月29日 选择北京市、吉林省、福建省、广西壮族自治区、四川省、新疆维吾尔自治区、杭州市、深圳市等8个地区进行地方政府及其部门绩效管理试点