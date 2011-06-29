- 2011年06月29日钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国对此拥有无可争辩的主权。日方在钓鱼岛海域采取的任何措施都是非法和无效的
- 2011年06月29日总体而言，上市银行并不是地方融资平台贷款的重灾区
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日恒指有望到达并突破25000点，保守估计涨幅为15%
- 2011年06月29日英国工会计划将在6月30日举行公共部门服务人员大罢工，预计75万人将停止工作，英国首相卡梅伦呼吁取消这次罢工
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日俄罗斯渔业署就签订打击在俄罗斯一侧海域非法捕捞螃蟹的协议事宜同日本进行了协商，预计这份文件将在今年年底前签署
- 2011年06月29日中国海军近日举行的一系列训练活动，都是根据年度计划做出的例行性安排，与当前南海局势无关
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日中石油周二与苏丹石油部签署了深化油气领域合作的谅解备忘录。另据苏丹媒体报导，中石油可能将把在苏丹的投资提高一倍
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日公司既没有良好的发展业绩，也没有新有利消息的出现，股票疯涨令人费解
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日希腊议会一旦通过紧缩法案，那么等于欧洲主权债务危机告一段落，欧元走强可能导致国际大宗商品市场再起波澜
- 2011年06月29日6月29日遭俄罗斯断电后，拖欠俄罗斯6亿卢布电费的白俄罗斯表示，任何一个值得尊敬的国家和个人都会偿还债务
- 2011年06月29日企业职工平均工资增长幅度为10.5%，最高不得超出15.5%，最低不得低于5%
- 2011年06月29日中金首席经济学家彭文生表示，内地CPI在6月可能达到本轮通胀的高点，达到6%至6.5%之间，随后开始回落。不过他同时指出，最近几周包括猪肉等食品价格的反季节上涨，表明短期内存在一些影响CPI的不确定性因素。
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