- 2011年06月29日据wind数据显示，1-6月A股市场IPO实际募集资金1491亿元，同比下降26.5%
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- 2011年06月29日继6月初Muddy Waters披露嘉汉林业财报作假之后，Muddy Waters再一次将矛头转向中国概念股——展讯通讯
- 2011年06月29日根据“十二五”规划纲要，未来5年，我国城镇新增就业4500万人，转移农业劳动力4000万人，城镇登记失业率控制在5%以内
- 2011年06月29日中国M2一直居高不下，某程度上是受流入资金推动，认为央行有必要通过加息来抑制长期持久性的通胀
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- 2011年06月29日青海省红十字会办公室一位工作人员28日向东方早报证实，“新会长的任命已经下达”。但他拒绝透露尼玛的死因是否与玉树地震捐款有关
- 2011年06月29日规范中国固体废物进口管理工作，防止境外废物非法进境，维护中国环境安全
- 2011年06月29日中国共产党和八个民主党派已经基本涵盖目前中国各个社会阶层和群体，中国的多党合作制度具有广泛的覆盖面，所以除了现有政党以外没有必要组建新的政党
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- 2011年06月29日对于事件持续发展、事态复杂等情况，可以采取速报现象、缓报原因，速报事态、慎报处置等方法，有序有度地进行发布
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- 2011年06月29日5月份，全国水电发电量511亿千瓦时，同比下降2.9%
- 2011年06月29日今年1-4月重点物流企业主营业务收入同比增长24.9%，增速比一季度回落6.2个百分点。但主营业务利润同比仅增长0.4%，增速比一季度又回落1.2个百分点
- 2011年06月29日今年以来震荡格局主宰市场，造成了近半年的下行市场，不论从近1、3、6个月的收益率来看，还是近12个月的收益率来看，私募表现始终弱于大盘。
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