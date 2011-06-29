- 2011年06月29日成都规定，经适房拥有有限产权，上市交易需补缴增值收益的60%作为土地出让金，而限价房拥有完全产权，5年后上市交易不用补缴任何款项
- 2011年06月29日本次交易不构成关联交易，尚需取得深圳市贸易工业局的批准
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日根据日前出台的人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要，未来5年，我国最低工资标准年均增长13%以上，绝大多数地区最低工资标准将达到当地城镇从业人员平均工资的40%以上
- 2011年06月29日中国红十字会称，审计署报告指出的问题均属于操作层面的问题，违反了财政部的有关规定和程序，绝不存在任何贪污腐败和违法犯罪问题
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日发改委28日发布数据显示，5月份，全国水电发电量出现负增长，主要流域重点水电厂来水继续偏枯
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日保障性住房空置的原因，审计署审计长刘家义说，有些保障性住房是因为位置的原因而空置，如北京的保障性住房建在南四环，但是东边缺房子的人不愿意去
- 2011年06月29日审计署副审计长石爱中说，审计报告里还是提到了一些定性的问题，如“未按现行规定”，无论是地方政府举债，还是为贷款提供担保，都是违反现行规定的
- 2011年06月29日中国建筑企业有史以来在海外项目上的最大亏损
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日
- 2011年06月29日公司使用了其他一些非正规的融资手段，可能是造成该公司资金链断裂的原因之一
- 2011年06月29日在这个人民币基金高歌猛进的时代，国内股权投资（Private Equity，简称PE）基金最主要的有限合伙人（Limited Partner，简称LP）不是公共养老基金，而是国企。对于一个市场化程度极高的投资门类，国企如此高的参与度不得不说是又一个“中国特色”。
- 2011年06月29日该公司本月未能如期还款，要求银行拉长还款期，提出以旗下政府大楼及公路等资产为抵押，转换为固定贷款
- 2011年06月29日此前据华尔街日报报道称，由于中国对欧盟将航空业纳入碳排放交易体系不满，将一笔空中客车公司的大订单推迟宣布，且极有可能危及到该公司在中国的后续订单
- 2011年06月29日
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