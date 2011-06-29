- 2011年06月29日
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- 2011年06月29日今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4718元。
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- 2011年06月29日《中国证券报》综合了几个主要城市上半年土地收入情况，称上半年政府土地收入普遍大幅下滑，其中上海和杭州达历史新低
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- 2011年06月29日截至2010年底，政府负有偿还责任的债务是6.7万亿，负有担保的债务是2.3万亿，其它相关债务是1.6万亿
- 2011年06月29日中红博爱的股东之一是王鼎公司；与商业系统红十字会同一年注册的王鼎公司几乎涉及商红会所有项目；王鼎公司与中谋智国老板王彦达是商红会副会长王树民的女儿
- 2011年06月29日募集资金100亿元用于补充附属资本
- 2011年06月29日此次交易完成后，中国平安将成为深发展的控股股东，持股比例达52.38%，而深发展也将控股平安银行
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- 2011年06月29日帝亚吉欧成为水井坊控股股东之后，水井坊出口市场开拓还需时间等待，国内市场或能有所作为
- 2011年06月29日去年6月8日下午4时许，导演鄢颇在朝阳区百脑汇旗舰店地下二层停车场遭多人围堵，并身中十余刀，身上至少两处骨折
- 2011年06月29日未来经济责任审计将全面覆盖到书记、省长、检察长等各级政府、部门、单位的一把手
- 2011年06月29日他说，各种敌对势力千方百计进行捣乱破坏活动，其最终目的就是想推翻中国共产党的领导、颠覆我国人民民主专政的政权
- 2011年06月29日周永康说，在全国300多万政法干警中，共产党员占到70%。
- 2011年06月29日温家宝表示，希腊等部分成员国的债务危机只是“暂时”困难。中国愿意就欧洲债务危机向欧洲伸出援手
- 2011年06月29日受害人目前暂无生命危险，警方悬赏30万通缉犯罪嫌疑人
- 2011年06月29日通知中表示，企业债券具有期限长、利率低的优势，是保障性住房项目市场融资的较好工具
- 2011年06月29日朱清时说，其实退学在任何一所大学都挺正常，没想到他发了帖子，又让大家热炒本已被过度关注的南科大
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