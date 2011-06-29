卫生部将于今年7月1日至明年6月30日，在天津市、辽宁省沈阳市、吉林省长春市、福建省厦门市、云南省昆明市开展试点

这5个城市分别为天津市、辽宁省沈阳市、吉林省长春市、福建省厦门市、云南省昆明市

2011年06月29日

据测算，目前的猪肉价格刷新了2008年2月初以来的高点，当时猪肉价格最高曾至每公斤22.88元