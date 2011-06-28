新疆喀什将建设新经济特区 2011年06月28日 当地官员日前透露，关于特区管委会的组织机构正等待新疆政府的批准，特区的产业规划以及城市规划已经完成。

温家宝谈军售解禁和给予中国完全市场经济地位 2011年06月28日 温家宝指出，中方之所以要求军售解禁和给予中国完全市场经济地位，实质上是相互信任的问题，希望欧方早日做出正确的政治决断。

浙江7月起提高城乡居民社会养老保险基础养老金 2011年06月28日 从7月1日起，浙江省城乡居民社会养老保险基础养老金最低标准由每人每月60元调整为66元

首都机场高速7月1日起调低通行费 《财经》综合报道 2011年06月28日 首都机场高速公路将于7月1日期再次调低收费