- 2011年06月29日28日，红十字会对国家审计署审计结果公告中的问题金额做出官方解释
- 2011年06月28日当地官员日前透露，关于特区管委会的组织机构正等待新疆政府的批准，特区的产业规划以及城市规划已经完成。
- 2011年06月28日温家宝指出，中方之所以要求军售解禁和给予中国完全市场经济地位，实质上是相互信任的问题，希望欧方早日做出正确的政治决断。
- 2011年06月28日该决议还“赞成美国武装力量基于支持在南海的国际水域和空域的航行自由权而继续行动”
- 2011年06月28日双方共签署和发表了近20个合作文件，达成的商业合同金额超过150亿美元
- 2011年06月28日浙江省打造的“红色搜索引擎”28日在萧山正式启动，企业登陆“红色搜索引擎”，输入关键词，就能找到党建学习或员工培训的资料。当地官员称下一步还将完善服务功能，满足多样化需求，推出电视红色频道，推向全国。
- 2011年06月28日外交部发言人洪磊28日表示，中国一贯主张有关国家通过和平谈判、友好协商来解决南海争议
- 2011年06月28日天则经济研究所今天发布“建立我国住房保证制度的政策研究”报告，北京天则经济研究所理事长茅于轼认为住房保障的初衷应该是增加社会公平，维护低收入群体的住房权，但现行的住房保障制度没有缩小反而扩大了收入差距。
- 2011年06月28日崇文门菜市场地块被广州一房地产开发公司以7.1亿元的价格竞得，折合楼面单价每平米4万3千元，创历史最高楼面价
- 2011年06月28日从7月1日起，浙江省城乡居民社会养老保险基础养老金最低标准由每人每月60元调整为66元
- 2011年06月28日美方依然维持对中国的这种歧视性做法，不符合中美建设相互尊重、互利共赢的合作伙伴关系定位，中方对此深感失望
- 2011年06月28日中国下半年的通胀或将见顶回落，全年cpi预计在5％左右
- 2011年06月28日首都机场高速公路将于7月1日期再次调低收费
- 2011年06月28日铁道部新闻发言人王勇平透露，京沪高铁投资马上回收并不现实，但该条高铁都不挣钱的话，中国铁路就没希望了
- 2011年06月28日与4月下旬相比，全国猪肉价格上涨超两成。6月28日，猪五花肉、猪后臀尖肉价格同比涨幅分别为74．9％、68．8％
- 2011年06月28日6月28日是，东京电力的机构大股东否决放弃核电的提议
- 2011年06月28日中国经济目前最大的问题是房地产泡沫，为了避免重蹈日本覆辙，除了将泡沫尽早吹破之外没有更好的选择
- 2011年06月28日成都银行的临时股东大会审议并通过了其IPO相关议案，计划发行不超过8亿股股份用于补充资本金
- 2011年06月28日好买基金研究中心选取了截至6月24日的数据，对偏股型，债券型和QDII型三类进行分析，对比两类产品近三个月和近一年的表现，从偏股型来看，短期券商集合理财近三月的业绩要好于公募基金，但近一年则公募基金业绩更佳。
- 2011年06月28日卫生部部长陈竺28日在2011年推进农村居民重大疾病医疗保障试点工作会议上表示，2011年新农合统筹地区政策范围内住院补偿比将力争达到70%左右，最高支付限额不低于5万元
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