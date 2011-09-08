埃及武装部队高官将就穆巴拉克案出庭作证 2011年09月08日 里法特7日在结束对穆巴拉克等人的第四次庭审后宣布，法庭已经传唤埃及武装部队最高委员会主席坦塔维，要求他在11日出庭作证

黑龙江省七台河矿难已确认3人遇难 还有1人失踪 2011年09月08日 黑龙江省七台河市勃利县恒太煤矿“8·23”透水事故已确认3人遇难，最后一名失踪人员的搜救工作仍在进行中。

利比亚反对派将与尼日尔磋商关闭边界事宜 2011年09月08日 巴贾说，反对派将要求利比亚所有邻国阻止卡扎菲及其政权要人进入他们的领土

IMF表示爱尔兰需继续推进改革以稳定市场信心 2011年09月08日 国际货币基金组织当天发布了专家组对爱尔兰金融救助的阶段评估报告。报告说，近期欧元区市场压力在7月21日欧元区出炉希腊新救助方案后有缓解迹象，但欧元区经济下行风险依旧明显

欧盟强调加强内部协调保障能源供应安全 2011年09月08日 欧盟委员会表示，欧盟还将建议与南地中海国家在可再生能源项目上建立新的伙伴关系，并倡导在多边框架下推出具有国际法律约束力的核能安全标准，并打算将核能安全评估扩展到欧盟的邻国

阿尔及利亚与利比亚关系发展趋向微妙 2011年09月08日 阿尔及利亚媒体6日报道，阿方决定禁止利比亚卡扎菲政权官员及其亲属进入阿境内，并驱逐了此前已入境的部分利官员