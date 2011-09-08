- 2011年09月08日德中医学协会会长约尔格·德巴廷说，德中在卫生保健领域遇到相似的问题。例如，增加农村地区医护人员数量已成为两国共同面临的挑战
- 2011年09月08日白宫发言人杰伊·卡尼当天在白宫例行新闻发布会上说，相关部门将在“9·11”纪念日前后保持高度安全戒备。他说，奥巴马总统6日会见其国家安全团队成员，要求采取一切可能措施确保纪念日前后的安全
- 2011年09月08日9月8日，人民币兑美元中间价报6.3889，较上一交易日（6.3968）上调79个基点，中间价经过四连阴后重拾升势。
- 2011年09月08日里法特7日在结束对穆巴拉克等人的第四次庭审后宣布，法庭已经传唤埃及武装部队最高委员会主席坦塔维，要求他在11日出庭作证
- 2011年09月08日为满足低收入群体的住房需求，“十二五”期间南京市将共建设各类保障房2000万平方米。
- 2011年09月08日黑龙江省七台河市勃利县恒太煤矿“8·23”透水事故已确认3人遇难，最后一名失踪人员的搜救工作仍在进行中。
- 2011年09月08日近期，巴西外贸委员宣布，从即日起采取一系列措施限制进口，以保护本国工业。这些措施包括提高7种制成品的进口关税，以及对一批进口产品实施反倾销制裁，中国成最大受害者。
- 2011年09月08日巴贾说，反对派将要求利比亚所有邻国阻止卡扎菲及其政权要人进入他们的领土
- 2011年09月08日就CPI数据而言，截止9月6日，国内外共有32家金融机构对8月的CPI进行了预测。在这些数据中，最大值为7.5%，最小值为5.4%
- 2011年09月08日国际货币基金组织当天发布了专家组对爱尔兰金融救助的阶段评估报告。报告说，近期欧元区市场压力在7月21日欧元区出炉希腊新救助方案后有缓解迹象，但欧元区经济下行风险依旧明显
- 2011年09月08日强台风“塔拉斯”4日起横扫日本和歌山、奈良、三重等县，目前已造成53人死亡，54人失踪。记者7日深入受灾最为严重的和歌山那智胜浦町，见证了这场自然灾害的巨大破坏力以及紧张的灾后救援行动
- 2011年09月08日据国际货币基金组织的统计数据，2010年，亚洲占世界经济比重上升到27.4%，首次超过北美（25.8%）和欧盟（25.9%），成为全球最大的地区经济板块
- 2011年09月08日欧盟委员会表示，欧盟还将建议与南地中海国家在可再生能源项目上建立新的伙伴关系，并倡导在多边框架下推出具有国际法律约束力的核能安全标准，并打算将核能安全评估扩展到欧盟的邻国
- 2011年09月08日林毅夫表示，在明年6月正式结束世界银行的工作后，将会回到北大继续从事科研教学工作。
- 2011年09月08日巴基斯坦西南部城市奎达当地时间7日上午发生连环爆炸袭击，至少造成25人死亡，另有50多人受伤。自5月初“基地”组织头目本·拉丹在伊斯兰堡附近被美军击毙以来，巴境内恐怖袭击事件明显增多
- 2011年09月08日国务院总理温家宝表示，现在有些地方不顾农民合法权益，搞强制拆迁，把农民赶上楼，丢掉的不仅是古村落，连现代农村的风光都没有了。农民失去的是土地，这件事情远远超过文化的保护。
- 2011年09月08日阿尔及利亚媒体6日报道，阿方决定禁止利比亚卡扎菲政权官员及其亲属进入阿境内，并驱逐了此前已入境的部分利官员
- 2011年09月08日墨西哥湾石油生产关闭、欧债危机忧虑暂缓等因素推升国际油价。7日纽约轻质原油10月期价收报每桶89.34美元，涨3.86%；伦敦布伦特原油10月期价收于每桶115.80美元，上涨2.58%
- 2011年09月08日9月7日，方正证券(601901)公告称，拟以不超过15亿元，按每股5元的价格参股，盛京银行不超过3亿股，占该银行增资后总股本的8.12%
- 2011年09月08日据上海市慈善基金会静安区分会介绍，截至9月5日，社会各界“11·15”火灾捐赠款项总计5469.92万元。全部款项中，已发放的有2834.7万元。
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