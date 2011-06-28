2011年06月28日

6月28日下午，中国红十字会召集央媒开通报会，称中国红十字会并没有所谓的“红十字商会”机构，也未设有“商业总经理”职位，更没有“郭美美”其人。审计署所披露中国红十字会的财务问题为在操作层面和会计核算上出现的疏漏所致，并不存在贪污腐败问题