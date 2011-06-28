美国说遭洪水包围核电站安全无恙 2011年06月28日

法国出台私营投资者参与救助希腊方案 2011年06月28日

日本首相菅直人提出明确辞职条件 《财经》综合报道 2011年06月28日 将在一个补充预算案和其他两个重要法案获得通过后辞职

国际刑事法院签发针对卡扎菲的逮捕令 2011年06月28日

今日人民币汇率中间价 2011年06月28日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4723元。

纽约股市27日上涨 2011年06月28日