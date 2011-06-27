沃尔玛在华设立全球第二个电子商务总部 2011年06月28日

伦敦基本金属期货价格27日涨跌不一 2011年06月28日

国际金价跌破每盎司1500美元 2011年06月28日

纽约油价27日小幅下跌 2011年06月28日

纽约汇市美元对主要货币下跌 2011年06月28日

联合国官员说利比亚冲突双方已启动谈判进程 2011年06月28日

俄今年在北高加索地区打死200余名非法武装分子 2011年06月28日

白宫称美国国债不会违约 2011年06月28日

俄罗斯成功发射一颗军用卫星 2011年06月28日

美军无人机空袭巴基斯坦部落地区致26人死亡 2011年06月28日

安理会决定在苏丹阿卜耶伊地区部署维和部队 2011年06月28日

伊拉克发生多起暴力事件9人死伤 2011年06月28日

俄罗斯称伊朗布什尔核电站将于8月投入运营 2011年06月28日

日本首相菅直人改组内阁 2011年06月28日