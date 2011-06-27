- 2011年06月27日这已是央行连续第三周维持几十亿的央票发行，观点认为明日利率面临上行压力，加息或将7月落地
- 2011年06月27日将强化中介机构服务，加强信息披露和募集资金用途监管，切实防范风险
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- 2011年06月27日国际刑事法院(ICC)正式对利比亚领导人卡扎菲发出国际逮捕令
- 2011年06月27日我国已在27个省份970个县推行了省直管县财政管理方式改革
- 2011年06月27日京沪高铁可研报告批复总投资2209亿元，最终实际概算正在清理之中
- 2011年06月27日腾讯公司今天宣布“安居计划”正式启动，该项计划将在3年内投入10亿元人民币，为首次购房的基层员工提供最高30万元的免息借款。
- 2011年06月27日中小房企是否也能够借助SOHO中国等企业的经验，到海外开展融资活动，从而降低融资成本？答案并不乐观
- 2011年06月27日滞胀应该是通货膨胀率很高而经济增长停滞的情况，GDP增速至少下降到2%-3%才能叫做停滞
- 2011年06月27日生猪价格上涨导致雨润食品屠宰利润降低，致使投资者对雨润的未来走势有所担心，但这并非是雨润食品暴跌的根源
- 2011年06月27日河南省城商行计划在“十二五”期间实现资本增长2-3倍，未来将可能支撑3500-4000亿元的信贷资产，使17家城商行总资产达到4500-5000亿元
- 2011年06月27日中国指数研究院监测的20个主要城市上周土地推出量有所上升，成交面积有所下滑，其中一线城市土地成交量周环比下降幅度近5成
- 2011年06月27日6月份截至目前北京市共有28个住宅项目取得预售证，供应住宅9170套，住宅供应量环比5月上涨了近100%
- 2011年06月27日总体看，我国地方政府性债务负担尚未超出其偿债能力
- 2011年06月27日要发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫”功能，审计部门的工作就必须向更广领域和更深层面拓展
- 2011年06月27日在操作上，基金仍显谨慎，不敢妄动，在2600点左右没有明确的加仓行动
- 2011年06月27日
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