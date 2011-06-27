6月北京市28个住宅项目取得预售证供需比逆转 2011年06月27日 6月份截至目前北京市共有28个住宅项目取得预售证，供应住宅9170套，住宅供应量环比5月上涨了近100%

棉花期货领跌创年内新低 大宗商品集体大幅下挫 2011年06月27日