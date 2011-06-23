- 2011年06月27日
- 2011年06月27日据英国金融时报报道，私人股本公司凯雷(Carlyle)计划通过公开发行股票募集超过10亿美元的资金，但上市的估值可能低于预期。目前凯雷管理着超过1080亿美元的资产。
- 2011年06月27日当前短融收益率已反应一定加息预期，若资金面趋缓则收益率将有反弹
- 2011年06月27日到2015年，海外市场收入将占到中国南车主营业务收入15%以上，新产业占比将达到20%
- 2011年06月27日一线城市调整更大，可能会出现较好的拿地机会，一季度16城市土地溢价率约5%，流拍宗数达9%
- 2011年06月27日
- 2011年06月27日美国学者建议美国在澳大利亚西海岸设立军事基地，理由是“如果最终与中国爆发战争，美国设在日本的海军基地将完全在其弹道导弹的射程之内”
- 2011年06月27日上周A股市场绝地反弹，新华基金认为，上周消息面利好偏多，温总理表示“通胀可控”极大提振了市场信心。实际上，经济基本面并没有发生大的改变，目前，在通胀预期和政策预期的改善下，市场阶段性底部或初步已形成。
- 2011年06月27日
- 2011年06月27日
- 2011年06月27日
- 2011年06月27日审计署报告指出，2010年，铁道部所属信息中心6名司局级干部未经批准，在所属企业兼职，其中个别领导一人兼任18家所属企业董事长
- 2011年06月27日人类器官交易古已有之，但今天的情况因为现代生物医学和推动器官交易的思想和价值观的介入而变得与众不同
- 2011年06月27日国资委于6月27日公布了《中央企业境外国有资产监督管理暂行办法》和《中央企业境外国有产权管理暂行办法》，并将于7月1日起实施
- 2011年06月27日2010年，铁道部所属信息中心6名司局级干部未经批准，在所属企业兼职，其中个别领导一人兼任18家所属企业董事长
- 2011年06月27日今年维持通胀在4%以下有一定困难，但应可以控制在5%以下
- 2011年06月27日中国央行行长周小川表态支持法国财长拉加德竞逐国际货币基金组织(IMF)新任总裁一职
- 2011年06月27日日前，国家食品药品监督管理局发出通知，曝光了“诺康舒眠宁”等十二种假药
- 2011年06月27日鲁政委预计，7月CPI继5月突破前期高点后，预计会达到6.2%，7月份将会有1次加息，但不再有法定存款准备金率的上调，市场流动性紧张将较6月份明显缓解
- 2011年06月27日
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