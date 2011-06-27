- 2011年06月27日1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润19203亿元，同比增长27.9%
- 2011年06月27日4个城市保障性住房、棚户区改造和中小套型普通商品住房建设用地未按规定达到住房建设用地供应总量的70%
- 2011年06月27日2010年中国国防支出5176.35亿元，完成预算的99.8%，与预算的差异主要是退役士兵安置经费等据实结算的支出低于预计
- 2011年06月27日香港投资界分析，香港股市近来市况不佳，可能是光大银行推迟推介的原因
- 2011年06月27日一些国税部门存在违规减免、征管不严导致税款流失等问题
- 2011年06月27日有80个项目存在审批手续不齐全、未严格执行招投标规定、违规转分包等问题
- 2011年06月27日央财政2010年度行政经费支出决算总额和“三公”经费决算总额由财政部向社会公开，中央各部门2010年度“三公”经费决算数和2011年“三公”经费预算，由本部门向社会公开
- 2011年06月27日
- 2011年06月27日
- 2011年06月27日温家宝总理给出的5%通胀目标，预示下半年货币政策可能朝宽松方向“微调”
- 2011年06月27日巴克莱资本认为，国际能源署(IEA)动用战略石油储备会引发沙特削减供应而使市场价格上升
- 2011年06月27日
- 2011年06月27日在这些债务余额中，有51.15%共计54 816.11亿元是2008年及以前年度举借和用于续建2008年以前开工项目的
- 2011年06月27日山推股份预测上半年业绩与上年同期持平，而此前公司曾预测业绩同比大增超过50%
- 2011年06月27日招商地产分别为其控股子公司、全资子公司提供贷款担保和业绩承诺函
- 2011年06月27日
- 2011年06月27日自2009年中期以来，我们一直使用货币政策工具吸取过剩的流动性,从2010年1月以来，银行准备金率和基准存贷款利率分别上调了12次和4次
- 2011年06月27日谷翔为谷歌在华投资的5家企业中的唯一一家合资企业，其投资总额为285万元，中外双方各出资50%，刚好符合新规要求
- 2011年06月27日周健男建议尽快推创业板退市办法，这将有利于化解、防范市场风险，提高创业板上市公司的整体质量
- 2011年06月27日小企业融资渠道并不简单等于银行企业信贷，目前很多小企业融资渠道并未充分挖掘，比如债券、股权融资、风险投资、票据业务、信用证业务、信托理财等
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
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