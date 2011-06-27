研究表明房企参建保障房的整体情况并不乐观 2011年06月27日

德国经济部长说经济强大的中国对德国意味着机遇 2011年06月27日 勒斯勒尔说，中国在世界市场中的作用以及对发展中国家的影响不断增强对德国是一个挑战，但这并不是坏事

伊朗坚持反对提高欧佩克产量限额 2011年06月27日

人民币对美元汇率中间价延续下行走势 2011年06月27日

国际清算银行敦促发达国家整顿财政 2011年06月27日

国际清算银行敦促发达国家整顿财政以防债务危机重演 2011年06月27日 报告同时提醒新兴经济体，由于目前普遍存在资产价格泡沫和私营部门债务飙升等现象，债务危机也可能在新兴经济体上演