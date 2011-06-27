- 2011年06月27日加上此前收购该地块20万平米的建筑面积，金融街已经将中信城相关50万平米建筑面积全部收入囊中
- 2011年06月27日
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- 2011年06月27日勒斯勒尔说，中国在世界市场中的作用以及对发展中国家的影响不断增强对德国是一个挑战，但这并不是坏事
- 2011年06月27日可口可乐在全球范围内并不是统一定价，其定价标准要考虑各国的消费水平及生产销售情况
- 2011年06月27日
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- 2011年06月27日6月26日，泰国国会下议院选举提前开始投票，共有近300万名选民报名参与这次提前投票
- 2011年06月27日今年温州中小企业比2008年金融危机时更加严重，目前主要面临五大生存压力
- 2011年06月27日北京市房协副秘书长陈志表示，自今年2月16日北京市出台楼市调控细则“京15条”以来，十分有效地打击了楼市投机投资
- 2011年06月27日到第六个30年的时候就可以规划我们如何研究实现“两个必然”资本主义必然灭亡，社会主义必然胜利
- 2011年06月27日
- 2011年06月27日报道称，虽然距工会提出的880元仍有距离，但双方目前对该协商结果均表示“满意”
- 2011年06月27日报告同时提醒新兴经济体，由于目前普遍存在资产价格泡沫和私营部门债务飙升等现象，债务危机也可能在新兴经济体上演
- 2011年06月27日具体的涨价幅度将因产品规格以及饮料品牌的不同而有所差异
- 2011年06月27日证监会创业板发行监管部还公告，创业板发行审核委员会2011年第39次会议于6月24日召开，河北常山生化药业股份有限公司首发申请获通过
- 2011年06月27日现在牛奶的蛋白质从原来的每百克含2.95克降到2.8克，标准稍低了一点，但总比没奶喝要强吧
- 2011年06月27日行为模式突然改变，心神不定，常躲在房间或洗手间，经常晚归或借故外出等。作息时间改变，晚上不睡、早晨不起
- 2011年06月27日从1992年至今，这个城市吸毒人群由35岁以上逐渐转变为20-30岁
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