- 2011年06月27日欧盟夏季峰会的决议则提出要继续推进“欧洲学期”机制，并以此作为加强欧洲治理执行力的“抓手”
- 2011年06月27日北京、武汉、杭州、上海近期遭遇暴雨时道路严重积水、部分轨道交通进水、漏雨乃至停运等现象暴露了大城市应对强降水能力的不足
- 2011年06月27日6月15日下午，今年第18次柳州市市委常委会议决定对市工人医院进行表彰和奖励，对抢救覃俊作出重要贡献的市工人医院和相关人员予以通报表扬，并奖励市工人医院40万元
- 2011年06月27日消费者钱花了，得不到应有的营养回报，还损害健康。提高标准不是很难办到
- 2011年06月27日叙利亚政府推出的政治改革计划主要包括制定选举法、政党法、新闻法和地方行政法等。目前已经完成选举法和政党法的起草工作
- 2011年06月27日筑波大学教授曾根博仁表示，与那些空腹血糖值和糖化血红蛋白检测值都较低的人相比，两项数值都偏高的人患糖尿病的风险是前者的32倍
- 2011年06月27日过去一周，利比亚政府军和反对派武装之间的激战仍在继续，反对派“全国过渡委员会”日前证实，正与利政府在法国和南非进行间接接触
- 2011年06月27日此次从马来西亚将27名大陆籍犯罪嫌疑人押解回国，加上此前从柬埔寨等地押解回国的141名犯罪嫌疑人，公安部总计从国外押解回国168名犯罪嫌疑人，彻底摧毁了这一特大跨境跨国电信诈骗犯罪集团
- 2011年06月27日姚景源表示，当前中国经济仍具平稳特征，既没有过热，也没有出现大幅度下行，目前最突出的问题仍是通胀
- 2011年06月27日人民银行的数据显示，今年前5个月，广东新增人民币贷款中，中型企业和小型企业新增贷款较去年同期分别增长27.6%和29%，特别是小企业新增贷款比重同比激增9.6个百分点
- 2011年06月27日惠普将扩大在上海的高端产品的研发与制造能力，整合现有在上海的数个办公地点，在浦东张江建设一个多功能的惠普园区
- 2011年06月27日范剑平说，此轮物价上涨主要是由成本上涨推动的，作为CPI先导指数的工业出厂价格最近呈现出环比回落的局面，大宗商品价格反弹幅度也大不如前
- 2011年06月27日旅客乘坐高铁列车须持有效身份证件或复印件购买车票，也可持乘车人的有效身份证件原件或复印件替乘车人代购车票
- 2011年06月27日为了满足刚性购房需求，未来投资性购房需求将受到一定限制
- 2011年06月27日朱小黄认为，小企业融资难与当前银企之间信息不对称、资源不匹配有关，不少银行在制度设置、管理等方面并没有真正与小企业需求挂钩
- 2011年06月27日6月23日下午，朔城区人民法院对区府东街棚户区房屋依法征收时，遭到居民吴学文一家阻碍，配合工作的区建设局局长刘志秀和职工钟卫在劝说过程中，被吴学文先后刺伤，钟卫经抢救无效死亡
- 2011年06月27日创业板设立以来，市场总体运行平稳，正在朝着正确的方向健康发展
- 2011年06月27日钱智民表示，在核电安全规划出台之前，不会重新审批新建核电站项目
- 2011年06月27日成思危说，金融衍生品既是避险工具，也是投机工具，我国要提高在国际金融市场上的竞争能力，就必须推进金融创新，促进金融衍生产品的发展
- 2011年06月27日目前国内和汽车有关的网站有6万多个，其中不少网站都在受理汽车投诉，开展所谓维权活动
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