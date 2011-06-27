叙利亚总统呼吁民族对话 反对派组织大规模抗议游行 2011年06月27日 叙利亚政府推出的政治改革计划主要包括制定选举法、政党法、新闻法和地方行政法等。目前已经完成选举法和政党法的起草工作

日本研究人员提出预测糖尿病新方法 2011年06月27日 筑波大学教授曾根博仁表示，与那些空腹血糖值和糖化血红蛋白检测值都较低的人相比，两项数值都偏高的人患糖尿病的风险是前者的32倍

北约在利比亚行动分歧明显 美国国会与白宫争端升级 2011年06月27日 过去一周，利比亚政府军和反对派武装之间的激战仍在继续，反对派“全国过渡委员会”日前证实，正与利政府在法国和南非进行间接接触

前5个月广东民企完成增加值保持两位数增长 2011年06月27日 人民银行的数据显示，今年前5个月，广东新增人民币贷款中，中型企业和小型企业新增贷款较去年同期分别增长27.6%和29%，特别是小企业新增贷款比重同比激增9.6个百分点

惠普将在上海建立信息产品集团中国地区总部 2011年06月27日 惠普将扩大在上海的高端产品的研发与制造能力，整合现有在上海的数个办公地点，在浦东张江建设一个多功能的惠普园区

旅客乘坐高铁可通过5种方式购票 2011年06月27日 旅客乘坐高铁列车须持有效身份证件或复印件购买车票，也可持乘车人的有效身份证件原件或复印件替乘车人代购车票