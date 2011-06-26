巴勒斯坦宣布将于9月前往联合国要求其承认建国 2011年06月27日

一架小型飞机在芝加哥西南郊坠毁 2011年06月27日

又有两名美军士兵在伊拉克身亡 2011年06月27日

卡扎菲同意不参加利比亚和平谈判 2011年06月27日

温家宝视察MG汽车英国有限公司 2011年06月27日

伊朗强调反恐行动不应践踏国家主权和领土完整 2011年06月27日

潘基文呼吁各国政府担负起打击贩毒的责任 2011年06月27日

浙江转移危险区域3万多人 2011年06月27日

山西代县一铁矿发生山体垮塌事故 2011年06月27日

韩国将在军事分界线附近举行军事演习 2011年06月27日