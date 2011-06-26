- 2011年06月26日中国通胀失控导致政策大幅紧缩的风险并不大
- 2011年06月26日这个问题一直就是存在的。但这个里面有积极的因素，不会对中国经济构成太大的影响
- 2011年06月26日外汇储备与GDP的比例，从15%上升到50%。这意味着更高的通胀
- 2011年06月26日目前并不实际，且代价昂贵。这种新型燃油的价格是普通飞机燃油的3倍之多
- 2011年06月26日近期中国为落实控制温室气体排放行动目标，进行了以下八方面举措
- 2011年06月26日期待下半年资本市场出现好转
- 2011年06月26日在“国际碳排放交易体系的讲演与趋势”分论坛，多位国内外嘉宾分享了国际碳排放交易体系的建设经验。
- 2011年06月26日不需讨论国际化及储币问题，资本项目可兑换才是核心
- 2011年06月26日引进PE进入中小企业，第一可以增加股本金，第二可以改善公司治理结构，第三可以帮助中小企业熟悉和进入资本市场
- 2011年06月26日亚洲应该在国际经济治理上具有更多的发言是合理合法的
- 2011年06月26日人民币已经升值了一些，但这种升值，实际上是伴随其他新兴国家一起进行的升值
- 2011年06月26日围绕人民币的国际化进行利率、汇率改革，要让中国更多的金融机构走向全球
- 2011年06月26日政府都关心短期目标，严格的大量紧缩方案没有办法实施，就陷入政策和经济结构性矛盾的恶性循环
- 2011年06月26日2008年金融危机产生以后，中国经济结构失衡主要就表现在，一是国有企业与民营企业之间失衡，二是大型企业和中小型企业间的失衡。这两种失衡在中国又是重合叠加的，因为和其他国家不一样，中国的大型企业刚好就是国有企业
- 2011年06月26日一个完整的经过架构打造的绿色金融，包括碳税、碳排放权交易的制定，需要中央政策层面的决策与支持
- 2011年06月26日将有一批品牌机构脱颖而出，也将有很大一部分机构由于经营不善被淘汰出去
- 2011年06月26日
- 2011年06月26日通胀给在中的美国企业带来最大的挑战来自于劳动力成本和原材料资源
- 2011年06月26日近期以消费物价指数衡量中国的通货膨胀率不断攀升，主要由农产品，包括食品价格的上涨所导致的，租金也有一定的影响
- 2011年06月26日当货币政策极度收紧的时候，企业在获得流动性的支持当中显得困困重重，表现在货币市场短暂利率急剧升高
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