新疆困难地区新办企业所得税将享受优惠政策 2011年06月24日 新疆困难地区包括南疆三地州、其他国家扶贫开发重点县和边境县市

伊拉克最大炼油厂因起火停产 2011年06月24日 初步调查显示，起火并非爆炸袭击所致，而是因一处天然气管道发生电力故障引起