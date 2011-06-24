- 2011年06月26日经济学界容易犯的一个错误是，研究宏观经济的时候，容易忽视结构问题，忽视微观经济的变动，也容易忽视目前存在的制度所带来的影响
- 2011年06月26日治理通胀，长期看还是要靠体制改革和发展模式转变
- 2011年06月26日企业家向外移民，它不仅是财富的流失的问题，更会影响到中国经济的可持续发展
- 2011年06月26日
- 2011年06月26日2014到2015年中最重要的是要退出财政刺激政策
- 2011年06月26日如果中国的经济管理不好的话，将会带来一些不确定因素，将会导致保护主义的抬头
- 2011年06月26日“当前世界经济正处在关键时刻”，未来发展方向不清晰，发展情况如何取决于政策和政策带来的风险和挑战，
- 2011年06月25日日本60%以上的受灾企业已经在4月份得到恢复
- 2011年06月25日在新自由主义的政策之下，忽略了穷人以及更加公平的增长。这种自由主义实际上是失败了
- 2011年06月25日中国在解决全球金融危机方面发挥了巨大的作用，作出了很大的贡献。中国的增长在2008年阻止了全球经济的下滑。
- 2011年06月25日推动经济持续发展，必须坚持全球化与自由贸易，缩小南北发展差距，是促进世界持久繁荣的根本措施
- 2011年06月25日过去30多年中国依靠改革开放促进了经济社会发展，今后将继续把制度创新作为转型发展的强大动力，要以更大的决心和勇气全面推进各领域改革，更加重视改革的顶层设计和总体规划，坚持经济改革的市场化趋向
- 2011年06月25日在未来五年，中国将坚持以科学发展为主基，以加快转变经济发展方式为主线，把经济结构战略性调整作为主攻方向来推动科技创新，深化改革开放，促进经济长期平稳较快发展和社会和谐进步
- 2011年06月25日面对全球性通胀的挑战，单靠个别国家能力远远不够，需要各国相互沟通，加强宏观经济政策的协调
- 2011年06月25日本次论坛的主题是“绿色金融与可持续发展”
- 2011年06月24日楼市能否成功降温取决于中国政府是否有解决这一潜在问题的政治意愿
- 2011年06月24日新疆困难地区包括南疆三地州、其他国家扶贫开发重点县和边境县市
- 2011年06月24日四成省区市的降幅已经超过50%，其余省区市的降幅多在20%―40%之间
- 2011年06月24日初步调查显示，起火并非爆炸袭击所致，而是因一处天然气管道发生电力故障引起
- 2011年06月24日在现意大利籍执行董事会成员比尼·斯马吉同意在未来数周内辞职并由法国人填补他的空缺后，法国总统萨科齐才同意了对德拉吉的任命
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
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