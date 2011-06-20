- 2011年06月24日
- 2011年06月24日燃油成本是2011年航空公司盈利预期降低的主要成因。目前燃料费用约占航空公司成本的30％，而2001年，燃油成本仅为13％
- 2011年06月24日中粮集团进军肉类市场的速度将进一步加快，产业链的衔接将更为科学合理和完善
- 2011年06月24日至此国寿财险的注册资本将增至80亿元
- 2011年06月24日6月23日、6月24日，中海地产分别在苏州和南京市竞得两处居住用地，合计获得土地面积31.7万平米，支付地价28.3亿元
- 2011年06月24日公众应该感谢红十字会拙劣的危机公关手段，这让大家认识到了这类慈善机构的不透明和不诚信
- 2011年06月24日温家宝的表态，和央行向市场净投放资金量的变化，导致市场开始憧憬下半年货币政策的转向，因此7月份物价指数可能非常关键
- 2011年06月24日多地地方银监局下发文件，全面叫停辖区内商业银“逃规模”票据业务。
- 2011年06月24日从最新披露的上市券商一季度数据来看，一季度券商佣金费率持续下滑
- 2011年06月24日
- 2011年06月24日经国务院关税税则委员会第七次全体会议审议通过，并报国务院批准，自2011年7月1日起，对汽油等33个税目商品进口关税税率进行调整。
- 2011年06月24日国家发改委今日发布通知，保利、广州君华、成都悦城等12家房地产公司因违反商品房明码标价规定被处罚，合计将被处以363.5万元的罚款。
- 2011年06月24日蓝月亮称国家有相关的行业标准是允许使用的
- 2011年06月24日一手新房售价低于周边二手楼价近万元，2008年全国范围内出现的一、二手房价倒挂现象再次降临深圳
- 2011年06月24日受需求和自我利益驱动的平行发展方向，正在成为亚洲地区中期发展的最可能的路径
- 2011年06月24日大中型企业选择与自身规模、行业地位和社会影响明显不相匹配的会计师事务所提供服务的，财政部门应当将该企业及承接业务的会计师事务所列为重点监管对象
- 2011年06月24日
- 2011年06月24日通知强调，新疆困难地区包括南疆三地州、其他国家扶贫开发重点县和边境县市
- 2011年06月24日
- 2011年06月24日
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