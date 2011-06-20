7月1日起我国将下调成品油等商品进口关税 财经网综合报道 2011年06月24日 经国务院关税税则委员会第七次全体会议审议通过，并报国务院批准，自2011年7月1日起，对汽油等33个税目商品进口关税税率进行调整。

财政部出台意见 引导企业科学规范选择会计师事务 2011年06月24日 大中型企业选择与自身规模、行业地位和社会影响明显不相匹配的会计师事务所提供服务的，财政部门应当将该企业及承接业务的会计师事务所列为重点监管对象