- 2011年06月24日发行点心债既拿到业务快速扩张的资本，又有利于降低汇率风险，对麦当劳而言是目前融资的最好方式
- 2011年06月24日近日财政部发布最新修订的《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》，将对物联网企业提供场所服务的贴息。
- 2011年06月24日原因是在税收问题上僵持不下。民主党坚持削减赤字计划必须包含加税的内容，但共和党一开始就表态，不能接受在经济复苏期间的加税措施
- 2011年06月24日A股配股价格为3.33元，较6月23日收盘价折价约29.7%
- 2011年06月24日
- 2011年06月24日财政部印发《节能技术改造财政奖励资金管理办法》，奖励节能技术改造企业。
- 2011年06月24日
- 2011年06月24日
- 2011年06月24日中国国务院总理温家宝在英国《金融时报》上发表署名文章,正面回应了市场对于物价上涨的担忧，称有信心在年内控制住物价上涨。
- 2011年06月24日国土资源部正式印发《国土资源“十二五”规划纲要》，确立了 “十二五”期间土地、矿产、地质、海洋、测绘等方面的重大指标。
- 2011年06月24日北京市消协再次将矛头对准电信运营商，称手机充值卡不应设置有效期，更不应该规定充值卡到期后不退余额，这两条规定均属霸王条款。
- 2011年06月24日能源专家认为，受中东政局动荡致天然气供应减少以及日本灾后天然气需求增加等影响，全球天然气供应过剩的情况有望最早在2012年冬天结束
- 2011年06月24日美国6月份劳动力市场几无改善，新屋销售数据也在下降，分析人士认为，美国经济复苏仍处于低迷之中
- 2011年06月24日中国国务院总理温家宝于英国时间6月23日在英《金融时报》上发表署名文章称，中国整体价格水平处于可控范围内，并预计将稳步回落
- 2011年06月24日如果只是国企制造商出来说话，难免会让人怀疑是为自身生产出来的列车质量作辩护。“这时铁道部再不作公开表态，只会造成更多的质疑之声。”
- 2011年06月24日国际能源机构于23日宣布将从紧急库存中释放6000万桶原油增加供给，油价立即下降至四个月以来的最低水平，降幅高达每桶5美元。
- 2011年06月24日这场降雨为近十年来是北京最大的降水，局部地区甚至达到百年一遇的水平
- 2011年06月24日2011年1-5月，全国电信业务总量累计完成4657.7亿元，比上年同期增长15.4%；电信主营业务收入累计完成3907.0亿元，比上年同期增长9.6%
- 2011年06月24日截至2010年底，中国共产党党员总数为8026.9万名
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