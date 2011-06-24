财政部将对物联网企业贴息 2011年06月24日 近日财政部发布最新修订的《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》，将对物联网企业提供场所服务的贴息。

中学洗碗池垮塌砸伤13名学生 2011年06月24日

国际能源机构释放6000万桶原油 油价大幅下跌 2011年06月24日 国际能源机构于23日宣布将从紧急库存中释放6000万桶原油增加供给，油价立即下降至四个月以来的最低水平，降幅高达每桶5美元。