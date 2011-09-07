- 2011年09月07日俄罗斯紧急情况部7日发布消息说，一架雅克－42型客机在雅罗斯拉夫尔州坠毁，至少36人死亡。
- 2011年09月07日针对违纪违法国家工作人员外逃及境外缉捕问题，我国日前启动了省级防逃追逃协调机制试点工作，以推动防逃追逃工作深入开展。
- 2011年09月07日9月6日以来，有网民在一些网站论坛发布帖子，声称在北京撞人的车牌为晋0•00888的奥迪车为山西省国税局所有。山西省国家税务局郑重声明，晋0•00888车牌在2004年8月前为山西省国税局机关使用；04年8月，该车牌已上交山西省交警部门。
- 2011年09月07日中国国民经济研究所所长、前央行货币政策委员樊纲9月7日在香港表示，中国经济实际上正在实现软着陆，他强调GDP增速逐步放缓至7%有利于中国经济稳健增长。
- 2011年09月07日据美联社报道，利比亚反对派称已经包围卡扎菲。
- 2011年09月07日外交部发言人姜瑜称，我们坚决反对美国售台武器，敦促美方恪守中美三个联合公报，特别是“八·一七公报”原则，充分认识售台武器的危害性、敏感性，停止售台武器，以免损害中美关系和两岸关系的和平发展。
- 2011年09月07日蓬莱溢油事故联合调查组初步调查结果出炉，海洋局公布部分责令，责任方康菲回应将该事故设立基金
- 2011年09月07日华尔街日报9月7日消息，谷歌已拿到为期一年的中国互联网牌照。
- 2011年09月07日世界经济论坛发布的2011-2012全球竞争力报告显示，瑞士连续三年夺得第一，中国最新排名为26位，排名较此前上升一位。
- 2011年09月07日河南地处中原，是我国中心煤仓；近年来已由传统产煤大省、供应大省转变为产煤大省、需煤省和流通省格局。
- 2011年09月07日但是在价格工具方面，仍会有央票利率继续上行以及加息预期所带来的干扰影响市场
- 2011年09月07日食品价格上涨成为推高整个物价上涨的最重要原因。而更深层次的原因在于中国农业基础太薄弱。
- 2011年09月07日中秋、国庆期间，各地价格监管部门要加强市场价格监管，规范市场价格秩序，保持物价基本稳定，严肃查处哄抬价格等违法行为。
- 2011年09月07日“远见杯宏观经济一致预期”调查显示，8月新增人民币贷款额均值为5026.4亿元，8月末M2同比增速平均值为14.4%，M1同比增速均值为11.8%。
- 2011年09月07日预计8月份中国CPI通胀率从7月份的6.5%降至5.9%，PPI 同比增幅可能从7月份的7.5%降至7.3%，工业增加值同比增速放缓
- 2011年09月07日另有媒体报道说，目前控制拜尼沃利德的亲卡扎菲部队拒绝放下武器，并在城外的检查站阻止部落长老们入城
- 2011年09月07日美股昨晚止跌企稳，低于市场预期，带动A股早盘高开，但逢高抛盘使得股指逐级回落，但午盘前行情突然启动，金融股再成拉升大盘的主力，券商股一马当先，带动地产、石油等权重板块拉升，午后股指继续发力上行，最终沪指报收于2515.42点
- 2011年09月07日国税总局表示，9月份发放工资、薪金并代扣税款，不管发放的是哪个月份的工资、薪金，均应适用新税法规定的减除费用标准（3500元）和税率表。
- 2011年09月07日警方说，袭击发生在高等法院的入口处，炸弹可能被安放在手提包里
- 2011年09月07日这家名叫“聚会小镇”的道具店位于南约克郡谢菲尔德市。店铺为吸引路人眼球，在门口立了一个身穿阿拉伯长袍和迷彩服、斜跨弹夹、戴墨镜的蒙面“卡扎菲”，它手中还托着一块牌子，上写：“你没看见我，对吧？”
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