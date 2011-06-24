今日人民币汇率中间价 2011年06月24日 今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4742元。

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24日人民币对美元汇率中间价继续走低 2011年06月24日

加拿大庞巴迪公司看好中国商务飞机市场 2011年06月24日

芝加哥农产品期价走势分化 2011年06月24日

证监会27日审核两公司IPO申请 2011年06月24日