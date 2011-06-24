伦敦基本金属期货价格23日普跌 2011年06月24日

纽约股市23日尾盘反弹 2011年06月24日

国际油价23日遭遇重挫 2011年06月24日

纽约汇市美元对主要货币汇率上涨 2011年06月24日

纽约金价23日大幅下挫 2011年06月24日

美国五角大楼枪击案嫌疑人遭起诉 2011年06月24日

以色列称准备拦截前往加沙的救援船队 2011年06月24日

希腊政府公布调整后的经济紧缩计划 2011年06月24日

欧盟峰会重点讨论欧盟经济治理问题 2011年06月24日

国际能源机构宣布将动用6000万桶原油储备平抑油价 2011年06月24日

潘基文欢迎美国从阿富汗撤军计划 2011年06月24日

巴格达连环爆炸导致至少21人死107人伤 2011年06月24日