美国上周首次申请失业救济人数高于预期 2011年06月24日

美国威胁将减少对巴军事援助 2011年06月24日

三峡因长江上游来水渐涨实施今年首次拦洪任务 2011年06月23日 按长江防总最新调度令，三峡水库按每秒2.3万立方米进行控泄，以实施今年首次拦洪任务，减轻大坝下游地区目前面临的防洪压力

研究显示他汀服用量越大患糖尿病风险越高 2011年06月23日 这些研究人员去年曾报告他汀类药物可能会增加糖尿病风险，而本次研究进一步显示，服药剂量越大，风险也越高

研究显示城市生活会影响大脑应对压力的方式 2011年06月23日 在面临压力时，常在城市生活者和常在乡村生活者的大脑会有不一样的反应

苹果获触摸屏专利 2011年06月23日 这项专利内容十分宽泛，实际上将多点触控界面技术的专利完全划归苹果所有

党政机关公务用车专项治理进入清理纠正阶段 2011年06月23日 为进一步做好专项治理清理纠正阶段工作，中央公务用车问题专项治理工作领导小组日前召开第二次会议

国务院食安委部署全面加强酒类质量安全监管 2011年06月23日 该办近日发出《关于进一步加强酒类质量安全工作的通知》，对加强酒类产品质量安全监管进行了全面部署