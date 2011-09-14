塔利班重武装袭击喀布尔 2011年09月14日

北约称卡扎菲残余部队不愿和谈 2011年09月14日 北约对利比亚军事行动发言人拉瓦当天在意大利的那不勒斯通过视频说，“全国过渡委员会”向卡扎菲残余势力发出和平谈判的提议，但过去一周的事实表明，卡扎菲残余部队不愿谈判和失去他们所控制的城市。