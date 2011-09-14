- 2011年09月14日9月13日，日本政府称，将从美国本土进口液化天然气（LNG）。受福岛核事故影响，更多火力发电站替代核电站进行发电推动LNG需求上升，因此日本政府希望扩大采购渠道。美国有望于2015年全面出口LNG，日本希望届时能向其供应
- 2011年09月14日受上游资源性产品价格大幅攀升影响，部分行业效益状况恶化。1-7月，石油加工行业主营收入利润率几乎为零，利润同比下降94.8%
- 2011年09月14日浙江衢州的江山市，不少借贷资金来自民间自有资金，甚至有些公务员凭“优质身份”从银行贷款，再以更高利率交给担保公司从事间接放贷。
- 2011年09月14日通用航空专项发展规划是一项面向未来五至十年通用航空产业发展的全局性规划，包括基础设施建设、航空器制造业扶持、飞行人员和专业人员培训等内容。该规划将对民航“十二五”规划中的“加快通用航空事业发展”部分进行细化和完善
- 2011年09月14日英国议会文化媒体和体育委员9月13日要求全球媒体大亨默多克之子、新闻国际公司主席詹姆斯·默多克詹姆斯接受质询，提供他“并不知道”原《世界新闻报》广泛采取窃听电话手段获取消息的证据。
- 2011年09月14日巴黎大审法院当天说，有关包括希拉克在内的几名法国政治人物涉嫌收受来自非洲地区政治献金的案件已经交由下属分管经济事务的检察部门处理。
- 2011年09月14日宝钢调价反映板材类订单正在回暖，汽车、家电等行业需求开始增加
- 2011年09月14日英国首相卡梅伦前往俄罗斯进行了一次旋风式的访问，前后24小时还不到，他是自2006年前俄罗斯特工在伦敦被谋杀后，第一位访俄的英国首相。
- 2011年09月14日河南漯河市纪委证实，刚于7月9日当选为漯河市人民政府市长的吕清海被双规。
- 2011年09月14日美国中央情报局局长彼得雷乌斯说，“基地”组织的重心正在一定程度上向南亚以外地区的分支机构转移，特别是位于也门的“基地”组织阿拉伯半岛分支已经成为该组织最危险的一个分支。
- 2011年09月14日谷歌在华推出团购信息搜索服务主要是为了与百度竞争，试图挽回在中国失去的市场份额
- 2011年09月14日多数分析认为新操作系统将有在中期内提振微软的市场表现
- 2011年09月14日自2011年6月下旬以来，贵州地区持续高温少雨，预计公司前三季度净利润同比下滑70%-90%
- 2011年09月14日资产重组完成后，新希望将成为国内规模最大的农牧上市公司
- 2011年09月14日山东重工承诺在三年内解决潍柴动力的同业竞争问题
- 2011年09月14日得益于新浪微博业务的发展，新浪近1年的时间深得投资者青睐，股价一路上扬
- 2011年09月14日诸鑫强表示，在过去三年里，中国对拉美投资主要集中在自然资源领域，但事实上该地区的基础设施、制造业、高科技业、农业、旅游和金融等产业存在巨大的投融资缺口。中国未来在拉美的投资应该覆盖科技、制造业基础设施建设等。
- 2011年09月14日中国是世界上石漠化最为严重的国家之一，在贵州、云南、广东、广西、湖北、湖南、重庆、四川八省都有石漠化现象。其中以贵州最为严重。
- 2011年09月14日中国中冶并未在公告中陈述高管们增持的原因
- 2011年09月14日奥巴马表示，希腊问题是欧元区的当务之急。如果市场相信欧元区经济体愿意以各国预算盈余来支持希腊，那么欧元区债务问题将得到解决。
- 2011年09月14日9月14日人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3945元。
- 2011年09月14日9月13日，方舟子微博爆料称，中国农业大学教授李季伦（中国科学院院士）、陶益寿、林培、祖康祺等6人实名举报：原北京农业大学（现中国农业大学）校长石元春在任期内利用职权窃取他人治理黄淮海盐碱土的成果，当选中国科学院、中国工
- 2011年09月14日
- 2011年09月14日就中美物价差距，知名财经评论员余丰慧算了一笔帐，最后得出的结论是，在北京，房租大约是纽约的5倍。
- 2011年09月14日由于连续几月国内炼厂开工负荷较低，石化双雄库存低，9月份市场供应配置也不宽裕，华北、华东一些主营单位进入9月份后开始适度推价，柴油上推较为明显
- 2011年09月14日俄太平洋舰队东北方面部队司令康斯坦丁·马克洛夫少将12日称，俄太平洋舰队50多艘军舰将在日本海和鄂霍次克海进行战斗演习。
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