央行再停央票发行 2011年06月23日 央行宣布今日停止公开市场央票发行

俄罗斯通胀上半年逐步放缓 下半年走势存争议 2011年06月23日 今年1至5月，俄罗斯消费物价指数的单月环比增幅分别为2.4%、0.8%、0.6%、0.4%和0.5%

印尼宣布停止向沙特输送家政佣工 《财经》综合报道 2011年06月23日 一名印尼女佣因杀死自己的沙特雇主在沙特被处以斩首极刑