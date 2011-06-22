- 2011年06月23日央行宣布今日停止公开市场央票发行
- 2011年06月23日今年1至5月，俄罗斯消费物价指数的单月环比增幅分别为2.4%、0.8%、0.6%、0.4%和0.5%
- 2011年06月23日兴业银行资深经济学家鲁政委发文指出，土地财政是高房价的万恶之源这个说法是错误的，供给不足才是高房价的真正根源。
- 2011年06月23日面对股市低迷、中小企业紧绷的资金链条、制造业PMI等指标走弱。近期有关中国持续收紧的货币政策是否“超调”已成争辩热点。业内人士表示，我国迫切需要一个完善的宏观调控风险决策评估机制出台。
- 2011年06月23日一名印尼女佣因杀死自己的沙特雇主在沙特被处以斩首极刑
- 2011年06月23日Prada认购倍数仅为0。5倍，明日IPO可能跌破发行价
- 2011年06月23日按照龙源电力计划2015年新能源装机将达到1500万千瓦，2020年达到2000-3000万千瓦
- 2011年06月23日许多国际大型银行希望进入这一名单，原因在于这有助于获得政府的隐性担保
- 2011年06月23日“找钱”不仅仅成为开发企业面临的大考，地方政府在这个问题上的境遇也同样尴尬
- 2011年06月23日
- 2011年06月23日中国国务院总理温家宝访问英国期间，两国将签署一系列政府协议和商业合同，涉及能源、交通和基础设施等领域
- 2011年06月23日6月份汇丰制造业PMI初值为50.1创下11个月最低水平，再度唤起了业内人士对中国经济将要“硬着陆”的担忧。
- 2011年06月23日不关心投资人和不分红两大原因才是中国股市表现如此弱不禁风的最根本原因
- 2011年06月23日城区部分路段出现拥堵现象，首都国际机场所有进出港航班均被取消
- 2011年06月23日首都国际机场所有进出港航班均被取消
- 2011年06月23日国际货币基金组织的经济学家的变化是认为资本控制产生的成本和收益是可以测量和比较的
- 2011年06月23日
- 2011年06月23日北京市消协指出，电信经营者单方制订“服务到期余额不退”条款，并将自己的观点强加给对方，加重了消费者的责任，与合同法的立法原则相违背
- 2011年06月23日
- 2011年06月23日民生银行称，2011年5月底，许刚已经自行离开民生银行宜昌分行
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