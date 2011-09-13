- 2011年09月14日近日来意大利10年期国债收率走高，企高于5%之上，反映金融市场对意大利信心不足。
- 2011年09月14日海外市场和债券市场大跌，使8月份又出现了两只资产净值跌破5000万元的基金，分别为北京的一只QDII和上海的一只债券型基金。以今年半年报份额计算，这只QDII在8月5日美债危机导致的全球股市大跌中首次跌破5000万元大关。
- 2011年09月14日北京百亿保障房投资计划--“蓝德计划”融资遇尴尬的消息，近日在业内不胫而走。有消息称，由7家保险资产管理公司发起的“蓝德计划”自今年6月起航以来，实际募集到位的资金仅为预期规模的40%。这一数字远远低于此前市场预期。
- 2011年09月14日行业门槛低、且无强有力的外部监管，人人贷中介机构有可能突破资金不进账户的底线，演变为吸收存款、发放贷款的非法金融机构，甚至变成非法集资。
- 2011年09月14日奇虎360将安全产品做成了独特的互联网的生意
- 2011年09月14日南京银行金融市场部首席分析师黄艳红表示，外汇占款多集中在结售汇业务较多的国有大行手中，对此央行已通过定向央票回收了一部分。但从昨日的市场表现来看，当前流动性仍有过剩，不排除国庆节后继续加码的可能。
- 2011年09月13日法院判决认定王能犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、妨害公务罪、行贿罪，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金3000万元。同案其余10名被告分别被判处五年六个月至二年不等的有期徒刑
- 2011年09月13日上海汽车集团股份有限公司9月13日晚间发布公告称，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准该公司向上海汽车工业（集团）总公司及上海汽车工业有限公司发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜。
- 2011年09月13日据当地媒体报道，福岛县离海岸约40公里的海域平均风速达到每秒7米以上，风力资源非常丰富，如果建风力发电站，总输出功率能达460万千瓦
- 2011年09月13日朱佩说，债务危机不是一个欧洲地区的危机，而是一场世界性危机
- 2011年09月13日
- 2011年09月13日《办法》明确财政资金参股创投基金的重点投资方向应集中于节能环保、生物与新医药、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业;但不得投资上市企业、房地产及其他创投基金或投资性企业，并强调需重点扶持初创期及早中期的企业成长
- 2011年09月13日打击非法添加等食品安全违法犯罪的各项工作都不能松懈，惩处食品安全犯罪分子决不手软
- 2011年09月13日可售最大规格金条为2.5公斤，大约价值人民币100万。可以使用现金，也可以刷卡购买，甚至还可以将黄金进行储蓄。整个系统与央行清算中心联通，银联对其交易规模不设上限
- 2011年09月13日调控政策继续向紧，基本面表现仍然低迷，有色金属、煤炭、水泥行业成了基金主要逃离的领域。
- 2011年09月13日由银监会办公厅发布的《关于人人贷有关风险提示的通知》要求，银行业金融机构务必建立与人人贷中介公司之间的“防火墙”。严防人人贷中介公司帮助放款人从银行获取资金后用于民间借贷，防止民间借贷风险向银行体系蔓延。
- 2011年09月13日
- 2011年09月13日随着经济社会发展，生育率下降，中国老龄化的进程是不可避免的。中国在经济不发达情况下，通过计划生育政策的人为干预，使生育率下降速度更快。因此，中国也面临着更快速的老龄化问题
- 2011年09月13日该科研组说：“超过1400万年间，石蟹(Lithodid crabs)一直不愿进入寒冷的南极大陆架水域。南极半岛西部正在迅速升温，科学家认为石蟹可能很快就会入侵这里。”
- 2011年09月13日欧债危机阴云密布，国际资本市场全线下滑，金属类品种遭遇重挫
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