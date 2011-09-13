- 2011年09月13日据悉，国家能源委员会办公室主任由发展改革委主任兼任，副主任由能源局局长兼任，办公室具体工作由能源局承担
- 2011年09月13日被称为武汉史上最大规模房交会的2011年武汉秋季房产交易展示会，4天仅成交785套，意向成交863套，成交低迷
- 2011年09月13日“击退疟疾”行动组织公布的数据显示，十年来全球因疟疾而导致的死亡率下降了38%，受疟疾困扰严重的43个国家(其中11个是非洲国家)的疟疾病例和死亡人数下降了50%还多
- 2011年09月13日上海第一生化药业有限公司相关负责人表示，由于原料供应比较紧张，“硫酸鱼精蛋白注射液”的生产一度受到影响，但企业没有停产
- 2011年09月13日原定于7月1日在全国范围内满足供应的国III标准柴油，目前面临着无油可供的局面。受此影响，国IV、国Ⅴ柴油标准实施的时间表亦不得不推迟。有业内人士表示，价格才是标准能否实施的核心。
- 2011年09月13日2011年夏季达沃斯论坛于9月14日至16日在大连举办，奥迪再次成为本届论坛的指定贵宾用车
- 2011年09月13日这项“忠魂归国”的公益活动由云南省黄埔军校同学会、云南省侨联发起并组织实施。7月底至8月中旬，活动组委会在缅甸北部的密支那、西保等地寻找到19位中国远征军抗日将士遗骸，火化后安放在骨灰罐中保存
- 2011年09月13日英国去年通过法例，严打剥削劳工罪行，一经定罪可被判14年监禁。警方指，被捕人士可能面临7年监禁
- 2011年09月13日加拿大丰业银行以46.47亿元的价格拿下这19.99%的股权，每股价格2.8元
- 2011年09月13日民航局运输司副司长孟平日前表示，民航局正在加紧制定我国通用航空专项发展规划，这项规划目前已完成初稿并进行了讨论，有望于今年编制完成。
- 2011年09月13日CBS于13日清晨在推特（Twitter）上发布了这个消息。该公司当天早上将播出对内贾德的采访，其工作人员表示，内贾德在采访中发表了上述让人感到意外的消息
- 2011年09月13日印度中央情报局称，恐怖分子可能使用小型飞机或者直升机，对孟买的查特拉巴蒂-席瓦吉国际机场实施袭击
- 2011年09月13日比赛结束后，洛佩兹将担起环球小姐的重任，成为全球各项活动的大使，并为抗击艾滋病和其他绝症马不停蹄地做宣传
- 2011年09月13日受国际市场影响，国内大宗商品表现普遍疲弱近全线收跌，仅PTA和白糖收红
- 2011年09月13日
- 2011年09月13日解决好欧债问题，对确保金融、贸易和经济稳定发展十分重要。中国支持欧盟国家采取应对欧债危机的举措，相信欧元区国家会采取整体协同措施，积极应对，妥善解决有关问题
- 2011年09月13日据报道，在3天的论坛期间将有90多场主题各异的会议举行，内容涉及中国发展、世界经济发展观点以及低碳增长之路、知识产权创新、衡量增长的新指标等等
- 2011年09月13日国家研究组织还选出了十大最令人憎恨职业，信息技术主管居首，以下依次是市场营销总监、生产部经理、高级网络开发员、技术专员、电子技工、法律职员、技术支持分析师、数控机械师以及销售经理
- 2011年09月13日德黑兰检察长道勒特巴蒂称，这两名疑犯被指控非法进入禁区和偷拍秘密军事基地，并从以色列接受钱财
- 2011年09月13日为期三天的互动式会议将探讨在新经济格局中“支持变革性创新、追求新的增长前沿、制定新的行业模式和政策、保持一种具有创造力的创业文化”四个要素
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富