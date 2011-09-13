研究称尼安德特人与现代人基因交换并不常见 2011年09月13日 尼安德特人是远古分布在欧洲大陆的最主要古人类，是与现代人在进化学上最近的亲族。迄今，有关尼安德特人的最早遗迹出现在距今约40万年前，其分布遍及欧洲和西亚。距今约3万年前，尼安德特人逐渐灭绝，进而被现代人的祖先取而代之

欧航局退役卫星降至安全轨道以避免碰撞 2011年09月13日 欧航局曾在早些时候宣布这颗卫星退役，为避免其成为危险的太空垃圾，欧航局决定在卫星仍有足够燃料的情况下，使其下降到高度较低、相对安全的轨道上

禁用集束炸弹国际协定第二次缔约方大会在贝鲁特开幕 2011年09月13日 禁用集束炸弹国际协定于2010年8月正式生效，目前共有108个国家签署，46个国家批准。禁用集束炸弹国际协定首次缔约方大会于2010年11月9日至12日在老挝万象举行

匈牙利总理宣布国家保护计划 2011年09月13日 欧尔班还表示，在欧元出现危机之时，匈牙利振兴进程加快也是有可能的，“任何人都不要丧失希望，因为我们会战胜这个危机”

俄罗斯称将帮助伊朗建造更多核电站 2011年09月13日 据伊朗新闻电视台报道，什马特科当天在出席伊朗首座核电站——布什尔核电站落成仪式时说，俄罗斯在建设核电站方面有丰富的经验，将与伊朗合作，帮助伊朗建造新核电

俄罗斯说其轰炸机巡航未威胁日本安全 2011年09月13日 声明说，俄轰炸机严格按照国际法在太平洋的公海海域上空巡航，并没有侵犯其他国家领空。两架轰炸机当时执行的是飞行教练任务，“对任何国家而言，这种飞行都是很正常的事情”