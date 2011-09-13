- 2011年09月13日当日，两市热点匮乏，板块纷纷飘绿，午后，水泥板块崛起，金融、地产略有回升，由此推升股指一波小拉升，但碍于量能和人气不足，尾盘再度重回震荡区间
- 2011年09月13日奥巴马说，巴勒斯坦试图在联合国寻求正式会员国身份的努力是在分散注意力。巴勒斯坦建国的问题只有在巴勒斯坦人和以色列人达成协议时才能得以解决
- 2011年09月13日尼安德特人是远古分布在欧洲大陆的最主要古人类，是与现代人在进化学上最近的亲族。迄今，有关尼安德特人的最早遗迹出现在距今约40万年前，其分布遍及欧洲和西亚。距今约3万年前，尼安德特人逐渐灭绝，进而被现代人的祖先取而代之
- 2011年09月13日今年的美网可用三句话总结：男子“四大天王”强势统治；女子群芳斗艳机会均等；“问题”美网恐导致网球变革
- 2011年09月13日欧航局曾在早些时候宣布这颗卫星退役，为避免其成为危险的太空垃圾，欧航局决定在卫星仍有足够燃料的情况下，使其下降到高度较低、相对安全的轨道上
- 2011年09月13日英国首相卡梅伦11日至12日对俄罗斯进行为期两天的访问，这是6年来英国首相首次访问俄罗斯。访问期间，英俄双方都极力淡化敏感话题，主要着眼于强化两国经贸、科技和人文合作
- 2011年09月13日两人去年曾在美网决赛遭遇，同样苦战四盘，胜者是西班牙人纳达尔。从今年的情况看，焦科维奇最终美网夺冠并不意外。塞尔维亚人本赛季分别夺得了澳网、温网和美网三座大满贯奖杯
- 2011年09月13日四分之一决赛的对阵形势为：西班牙队对斯洛文尼亚队、法国队对希腊队、马其顿队对立陶宛队、俄罗斯队对塞尔维亚队
- 2011年09月13日吴晓灵称，意大利必须解决自己的问题，但世界可以给意大利一些时间和信心。金融市场对欧洲主权债务问题的恐慌情绪对解决问题没有任何好处
- 2011年09月13日禁用集束炸弹国际协定于2010年8月正式生效，目前共有108个国家签署，46个国家批准。禁用集束炸弹国际协定首次缔约方大会于2010年11月9日至12日在老挝万象举行
- 2011年09月13日推动国有经济布局的战略性调整和国有经济产业结构的进一步优化，促进国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域集中
- 2011年09月13日Weschler在过去11年的总投资回报率为1,236%.同期伯克希尔B类股的股价上涨了84%,标准普尔500指数下跌将近23%.
- 2011年09月13日欧尔班还表示，在欧元出现危机之时，匈牙利振兴进程加快也是有可能的，“任何人都不要丧失希望，因为我们会战胜这个危机”
- 2011年09月13日据统计，意大利公共债务规模为1.9万亿欧元，中国已持有多大比例仍不清楚，据一位意大利官员表示，中国持有大约4%。市场还预计，今年意大利公共债务据估计将达到国内生产总值(GDP)的120%，在欧元区仅次于希腊
- 2011年09月13日卡尼当天在例行新闻发布会上说，美国在上周末的“9·11”纪念日期间没有遭遇袭击让政府松了一口气，但这并不代表相关情报是空穴来风。他说，美国政府仍在全力追查相关线索
- 2011年09月13日当地时间9月12日，据外媒报道，法国前总统雅克•希拉克的前顾问和前助手曝光称，希拉克、萨科齐等多任法国总统都曾接受西非领导人的政治献金
- 2011年09月13日从住房和城乡建设部获悉，今年1—8月份，全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已实物开工868万套，开工率86%（不含西藏自治区）。其中，北京上海的开工率均低于全国水平，广东保障房开工率最低。
- 2011年09月13日据伊朗新闻电视台报道，什马特科当天在出席伊朗首座核电站——布什尔核电站落成仪式时说，俄罗斯在建设核电站方面有丰富的经验，将与伊朗合作，帮助伊朗建造新核电
- 2011年09月13日声明说，俄轰炸机严格按照国际法在太平洋的公海海域上空巡航，并没有侵犯其他国家领空。两架轰炸机当时执行的是飞行教练任务，“对任何国家而言，这种飞行都是很正常的事情”
- 2011年09月13日希腊债务违约风险加大，拖累欧洲股市大幅下挫。避险情绪推高美元，人民币对美元汇率中间价则延续中秋节前最后一个交易日的下行走势。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富