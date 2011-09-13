日本科学家发现可防止一种恶性脑癌复发的基因 2011年09月13日 一个特定基因可以使癌干细胞变成普通癌细胞，从而阻止一种恶性脑癌——成胶质细胞瘤复发

科学家发现与神经性疼痛有关的基因 2011年09月13日 剑桥大学药理学系教授彼得·迈克诺顿等人在新一期美国《科学》杂志上报告说，他们对小鼠进行基因改造，使其痛觉神经里缺少HCN2基因，然后对小鼠施加不同的刺激，通过观察它们作出反应时间，判断其对疼痛的感觉

英研究人员开发出安全廉价的新型锂电池 2011年09月13日 传统的锂电池使用液态电解质，并用一层聚合物薄膜隔开正负极，而在这种新型锂电池中，两者被结合在一起。利兹大学研究人员设法将液体电解质和聚合物薄膜融合到一起，制作出一种类似果冻的胶状物，电池的正负极连在这种胶状物上

千里共婵娟 2011年09月13日

俄总统要求政府采取措施加强航空安全 2011年09月13日 他要求政府淘汰不符合安全标准的飞机，向国家杜马（议会下议院）提交相关法案，以便能在不走法律程序的情况下中止那些违反航空法的航空公司的经营活动，同时对违反航空安全的行为提高罚金

欧洲伽利略导航系统首批正式卫星运抵法属圭亚那 2011年09月13日 欧航局说，这两颗卫星分别以一个比利时儿童和一个保加利亚儿童的名字命名，并将由首次在库鲁航天中心发射的俄罗斯“联盟”号运载火箭携带升空，专门为其建造的新发射架位于阿丽亚娜5型火箭发射架西北方约13公里

美国科学家称可预测未来16个月气候 2011年09月13日 这一科研项目的主要负责人米歇尔·吉尔教授在新闻公报中说，他们使用海洋温度记录与有关短期天气现象如何影响长期气候趋势的新理论，实现成功预测长达16个月之后的气候