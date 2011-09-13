- 2011年09月13日李迅雷认为，8月CPI数据特别是食品价格涨幅高于预期，预计未来将延续下行趋势，但仍将在高位运行，并不排除加息可能。
- 2011年09月13日央行11日发布的数据显示，8月末，广义货币(M2)余额78.07万亿元，同比增长13.5%，分别比上月末和上年同期低1.2和5.7个百分点；狭义货币(M1)余额27.33万亿元，同比增长11.2%，分别比上月末和上年同期低0.4和10.7个百分点。
- 2011年09月13日2010年，英国政府任命前英国央行首席经济学家威克斯执掌银行业独立委员会，研究加强银行业竞争、降低金融业风险的各项措施。据英国国家审计署的报告，自2007年至今，英国政府为救助英国银行业已支出8500亿美元。
- 2011年09月13日2011年9月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3982元。9月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3922元。
- 2011年09月13日据经济观察网消息，近日，米其林中国与双钱集团表示，双方决定成立合资企业，在中国市场生产及销售回力牌轿车和轻卡轮胎
- 2011年09月13日今年1-8月，龙湖地产已累计实现合同销售金额240.2亿元。完成销售目标的60%
- 2011年09月13日发现国外品牌的普通消费品，在北京的确比纽约略贵，要是被国人视为“奢侈品”，其售价更是贵得离谱；而市内公共交通以及涉及人工、知识产权的产品和服务，纽约明显比北京贵很多
- 2011年09月13日主营业务由单一的氨纶生产拓展到间位芳纶、对位芳纶等多个领域，原名称已不能代表公司特征
- 2011年09月13日美国国务院发言人纽兰在当天的例行记者会上说：“我们已经同尼日尔政府核实，萨阿迪已进入尼日尔境内，尼政府正在、或者已经将其带到首都尼亚美，并打算将其拘留。”
- 2011年09月13日8月份，长安汽车下属控股企业的产销量同比全部下滑，微车需求大幅萎缩，自主品牌增长乏力
- 2011年09月13日宁波港在发展业务的同时，积极探索公司多元化发展步伐
- 2011年09月13日中国国际期货将以3.875亿元的高溢价吸收合并珠江期货
- 2011年09月13日纪念馆周边的警戒措施非常严格，参观者必须经过一系列安检，并限制出入场的具体时间。参观者们沿着长长的林荫道，漫步在瀑布池边，亲手触摸那些逝者的名字。他们有的用铅笔拓印下亲人的名字带回家中珍藏，有的献上鲜花和书信。
- 2011年09月13日8月末，广义货币(M2)余额78.07万亿元，同比增长13.5%。当月人民币贷款增加5485亿元
- 2011年09月13日金融时报引述铃木董事长铃木修(Osamu Suzuki)12日表示：“我们要求分手。大众继续持有股权已不再有任何意义。”
- 2011年09月13日亚太主要股市遭遇中秋“劫”，昨日全线下跌。由于环球股市的不够振作，对今日A股的开盘情况市场普遍预期并不乐观
- 2011年09月13日在转债市场低迷的情况下，中国石化终于下调第二轮可转债价格，由之前的9.60元/股调整为9.50元/股
- 2011年09月13日国际货币基金组织建议，在当前一些发达经济体债务风险上升的情况下，国际社会应当改进财政政策和公共债务可持续性的分析框架。
- 2011年09月13日一汽夏利产销量一直保持不错的成绩，在自主品牌乘用车里表现亮眼
- 2011年09月13日前8个月，我国外贸进出口总值23525.3亿美元，同比增25.4%
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