- 2011年09月13日投资者认为重组董事会将带来未定的公司治理结构
- 2011年09月13日多位业内人士表示，绿城中国虽然资金链紧张，但目前分析，出售股权绝无可能。下半年的销售业绩对绿城中国是个坎，是场硬仗
- 2011年09月13日据英国《金融时报》13日消息，美国博彩业大亨、亿万富翁史蒂夫·韦恩(Steve Wynn)旗下的永利澳门(Wynn Macau)已与澳门政府达成协议，该公司将获得澳门一块51英亩的地皮，建造1500间客房
- 2011年09月13日一名不愿公开姓名的伊内政部官员接受新华社记者采访时说，一辆公交汽车从叙利亚入境后在安巴尔省纳希卜地区遭到多名枪手劫持。枪手命令车上的8名妇女和儿童下车后，劫持了剩余的22名男性什叶派穆斯林驾车离去。
- 2011年09月13日豆瓣确认已完成第三轮5000万美元融资，投资方分别为挚信资本、红杉资本和贝塔斯曼亚洲投资基金。目前该笔资金已经全部到账
- 2011年09月13日9月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3982元
- 2011年09月13日上周沪深A股共发生70笔大宗交易，涉及44只个股，合计成交金额仅为11.62亿元，较前一周锐减66%
- 2011年09月13日据证券时报消息，8月底至9月上旬，山东、江苏、安徽及河南等地的尿素价格每吨上涨了80元至100元，达2220元/吨-2320元/吨。而复合肥市场整体高位企稳，但成交略显冷清，部分企业已出台短期优惠政策刺激成交
- 2011年09月13日中海油12日发布声明称，已经同意康菲石油中国有限公司对蓬莱19-3全油田实施排液泄压方案和封堵方案，并将对方案实施的过程和效果进行监管
- 2011年09月13日牵涉非洲多国政要，献金达2000万美元，希拉克否认指控
- 2011年09月13日在国家三令五申严查违建高尔夫球场时，广东惠州一个占地600多亩的高尔夫球场却出现在产业园里，开发商还要规划建设大量配套独栋别墅。对此惠阳区一些领导回应称没洞的就不算高尔夫球场。
- 2011年09月13日伊朗中央银行行长马哈茂德·巴赫马尼11日说，几家伊朗银行身陷骗局，损失资金大约28兆里亚尔(约合26亿美元)。
- 2011年09月13日法国原子能委员会的一名发言人表示，到目前为止没有发现核泄漏，但为防止核泄漏的危险，他们已经设立了安全防线。国际原子能机构(AIEA)已向法国索要相关的资料。
- 2011年09月13日所谓厦门地税仍按旧标准征纳个税的说法，是由于纳税人误解产生的，本月申报期内，扣缴义务人和纳税人主要申报的是8月份取得的工资薪金所得。
- 2011年09月13日这也是全国公安机关首次全环节侦破非法收购“地沟油”炼制食用油，并通过粮油公司销售给群众的案件。“地沟油”流向餐桌的传闻得到证实
- 2011年09月13日统计数据显示，63只次新偏股基金中，仅有鹏华新兴产业、国泰事件驱动2只次新基金净值在面值之上，其他61只基金均跌破了面值。
- 2011年09月13日1-7月份，五大发电集团合计财务费用528亿元，同比增长32.5%；7月份财务费用同比增长42.9%，增速环比提高11个百分点，远远超过发电量及主营业务收入增速，企业经营困难局面进一步加剧
- 2011年09月13日专家表示，异地开分行需要较长时间培育，而直接参股无法彻底贯彻经营理念，两者孰优孰劣仍需时间观察
- 2011年09月13日目前监管层对于城商行大面积开分行的这种跨区域经营方式的审慎态度，造成了城商行将注意力放到了参股异地中小银行身上，而这也是城商行跨区域经营的方式之一
- 2011年09月13日【《财经》综合报道】 据中央电视台报道，湖南省邵阳副县长段绍兴表示，县政府根据测算，确定给予沉船事故每位遇难者17.65万元最高20万元的补偿，9月12日上午已经与12名遇难者家属全部签订补偿协议。遇难者家属已经接受这一补偿标准
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