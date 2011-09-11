- 2011年09月13日埃德蒙德•菲尔普斯同时认为，人民币升值是长期趋势；詹姆斯•莫里斯认为，中国投资回报率下降的趋势已经到来，而且来的远比人们预想的早
- 2011年09月12日Groupon的中国模仿者们仍在寻找适合中国的本土服务模式
- 2011年09月12日韦尼泽洛斯对媒体说，新的紧缩措施包括在2011年和2012年新征每年每平方米最高4欧元的房产税，对总统、总理等所有经选举产生的官员少发一个月工资，要求船主为摆脱债务危机发挥更积极作用等
- 2011年09月12日今年以来商业银行表外理财等产品迅速发展，加快了存款分流，这些替代性的金融资产没有计入货币供应量，使得目前M2的统计比实际状况有所低估
- 2011年09月12日苏浩的上述两位同僚之一称，苏浩是否在京置业他不掌握。但他所知道的那个小孩的年龄比苏楠小，“我百分之百肯定苏楠不是他儿子”
- 2011年09月11日9·11给美国带来了沉痛的打击，在过去的十年里，美国医学工作者在政策和资金的支持下，以科学为美国疗伤。而此时，他们期待着下一个十年，为美国带来更不一样的成果
- 2011年09月11日据国务委员会的决定，石料加工、保险代理和婚庆仪式组织三个领域向个体经营者开放，从而使古巴政府允许个体户经营的内容由原来的178个增加到181个
- 2011年09月11日七国集团财长和中央银行行长9日齐聚法国马赛，讨论如何避免全球经济二次探底。会后发表的声明强调七国将加强国际协调促进经济增长，但分析人士普遍认为，这份声明缺乏实际措施，因此没有什么说服力
- 2011年09月11日不少家属穿着印有罹难亲属的T恤，或是带着亲人的照片到现场，看着10年前被飞机撞击倒塌的世贸遗址，不少人悲从中来，频频拭泪
- 2011年09月11日据坐在后排的亲历者杨女士回忆，当时她下午1点从南京上车，快到马鞍山时，准备睡觉，突然感觉自己飞了起来，睁开眼时，发现自己趴在3个人身上，她自己一条腿在车外，一条腿在车内，脸上湿湿的，一摸全是血
- 2011年09月11日11日中午，西安市有关部门紧急召开安全生产事故专题会议，陕西省委常委、西安市委书记孙清云要求，全力做好两起事故原因调查工作，尽快查明原因，按照规定对有关责任人进行处理
- 2011年09月11日鉴于美日欧等发达经济体今年第二季度的经济增速明显放缓，彼得森国际经济研究所将今年全球经济增速从4月份预测的4.3%下调为3.8%；将2012年全球经济增速从4月份的预测的4.5%下调为4.2%
- 2011年09月11日8月31日，巴西央行货币委员会令人意外地决定将基准利率由12.5%下调至12%，这标志着从今年年初开始的一系列货币紧缩政策告一段落
- 2011年09月11日俄罗斯联邦反垄断局当天发布公告说，这起交易可能导致莫斯科银行间外汇交易所在“有价证券和金融衍生工具交易以及存款服务市场”的垄断地位，但不会消除这些市场的竞争环境
- 2011年09月11日今年上半年，自然灾害理赔金额达670亿美元，而2010年同期为270亿美元
- 2011年09月11日当月人民币贷款增加5485亿元，同比多增93亿元。分部门看，住户贷款增加1888亿元，其中，短期贷款增加878亿元，中长期贷款增加1010亿元
- 2011年09月11日乘客人数为50人的依据是结合乡镇和学校的排查做出的。乡镇里面镇、村干部进行排查，同时塘田市镇中学和塘田市镇中心完小的班主任、科任教师对学校全体学生进行排查
- 2011年09月11日高积压楼盘的价格已经开始松动，8月份的平均降幅为8%，单价下调了1000至2000元
- 2011年09月11日马鞍山市消防官兵从现场抬出6具遗体，20多名伤员已被紧急送往马鞍山当地医院
- 2011年09月11日在今年的悼念仪式上，纽约市当局将为设在两座大楼原本屹立之处的纪念水池揭幕。池边刻上了全部2605名遇难者的名字，另外还包括了1993年世贸炸弹袭击中六名遇难者的名字
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