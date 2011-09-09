阿根廷外长希望吸引更多中国企业到阿投资 2011年09月09日 齐默尔曼表示，阿根廷拥有充足的自然资源和良好的人力资源，中国企业不仅能在食品和能源等传统行业投资，也可以在汽车零配件、生物技术和可再生能源等领域寻求到新的商机

奥巴马多管齐下促就业 效果尚待观察 2011年09月09日 在美国经济增速大幅下滑和失业率居高不下的背景下，美国总统奥巴马8日晚间向国会参众两院议员发表就业演讲，推出一套总额达4470亿美元的就业法案。但专家认为其政策效果尚待观察

美国东部遭遇严重洪灾至少7人死亡 2011年09月09日 纽约州州长安德鲁·科莫8日说，纽约州正处在危机边缘，部分地区居民在进行飓风“艾琳”过后的清理和重建工作的同时，又面临新的灾难

朝鲜举行阅兵式祝建国63周年 2011年09月09日

美国废弃卫星将在失控状态下坠入大气层 2011年09月09日 为了缓解人们的担忧，斯坦斯贝里表示，卫星主体进入大气层时将会燃烧掉。据美国航天局推算，“高层大气研究卫星”落在地球上的残余物可能只有500多公斤，砸中人的机会很小

流入海洋的福岛核放射污染物远高于东电公布数值 2011年09月09日 这项调查的相关内容将在19日开幕的日本原子能学会会议上发表

科学家进一步确定人类老祖先出处 2011年09月09日 澳大利亚墨尔本大学科学家利用铀-铅测年技术和古地磁定年法，判定南猿源泉种生活在197.7万年前，这一时间比目前确定的人类祖先出现的时间要早

加拿大总理哈珀表示政府将采取措施推动经济复苏 2011年09月09日 同时，加拿大政府将与美国政府采取行动，进一步推动加拿大产品进入美国市场，并增加加拿大与世界其他国家的贸易往来，促进贸易多元化，为加拿大人创造就业和机会